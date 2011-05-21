تشکیل ستاد ملی زن و خانواده/ راه اندازی بنیاد توسعه و کار آفرینی زنان

مریم مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای افزایش مهارت فارغ التحصیلان زن، با همکاری وزارت تعاون بنیاد "توسعه و کار آفرینی زنان" ایجاد می شود که از ابتدا تا انتهای کار افراد را حمایت می کنند.

وی تصریح کرد: بانوان فارغ التحصیل در صورت نداشتن مهارت در این بنیاد آموزشهای لازم را فرا می گیرند و اگر در میانه کار با مشکلی روبرو شدند با وام های که داده می شود از حمایتهای لازم بهره مند می شوند.

فعالیت های بانوان از حوزه نظر وارد حوزه عمل می شود

مشاور رئیس جمهور ایجاد ستاد ملی زن و خانواده را یکی از برنامه های مهم مرکز امور زنان و خانواده در سال جاری عنوان کرد و گفت: این ستاد موازی کاریهایی را که در حوزه های مختلف در زمینه فعالیتهای امور بانوان وجود دارد از بین می برد.

وی افزود: این ستاد حلقه مفقوده ای بود که ایجاد آن سبب می شود تمامی فعالیتهای مختص بانوان از حوزه نظر وارد حوزه عمل شود و در آن هشت وزیر، نمایندگان قوه قضائیه، فراکسیون زنان مجلس، شورای عالی، فرهنگی و... حضور دارند.

استخراج 9 هزار حدیث اخلاقی اجتماعی

رئیس مرکزامور زنان و خانواده با تاکید بر این که تمامی قوانینی که در این ستاد تدوین می شود بر اساس اصل 138 قانون اساسی لازم اجرا است گفت: یک تقسیم کار ملی در زمینه خانواده و زنان انجام می شود. همچنین مطالبات مقام معظم رهبری که تا به حال مطرح فرموده اند استخراج و به صورت دستورالعمل های راهبردی و کاربردی به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.

مجتهدزاده در ادامه از تدوین 9 هزار حدیث اخلاقی و اجتماعی خبر داد و گفت: این احدایث استخراج و برای استفاده بر روی سایت این مرکز قرارمی گیرد.