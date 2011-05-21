مدیر روابط عمومی استانداری خوزستان استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه روز پنجشنبه همایش روابط عمومیهای استان خوزستان با شکوه خاصی و برای اولین بار در استان خوزستان برگزار شد، سید رسول صالحی شب همان روز متن استعفای خود را تنظیم و در اختیار استاندار خوزستان قرار داد تا همگان به این فکر کنند که عامل این استعفا چه بوده است.

البته تا لحظه انتشار خبر از واکنش استاندار خوزستان به این موضوع اطلاعی به دست نیامده و انتظار می رود روز شنبه از ساختمان استانداری خوزستان خبرهایی در این خصوص به گوش برسد.



با وجود اینکه در این مدت اختلاف چندانی از سوی استاندار و مدیر روابط عمومی وی مطرح نشده بود ولی شاید استعفای صالحی به تصمیم اخیر استانداری خوزستان در خصوص حضور خبرنگاران تنها در نیم ساعت پایانی جلسات استانداری برمی گردد.



از ابتدای امسال، استانداری خوزستان از طریق روابط عمومی به خبرنگاران حوزه استانداری خبر داد که از این پس خبرنگاران تنها در هنگام نتیجه گیری که توسط استاندار ارائه می شود و مدت آن معمولا پنج تا 10 دقیقه است اجازه حضور دارند و مثل سابق نباید در کل جلسه حضور داشته باشند.



این تصمیم واکنشهای منفی فراوانی در بین خبرنگاران به وجود آورد و حتی برخی از آنها برای مدتی جلسات را تحریم کردند. البته در این بین استاندار خوزستان اعلام کرد با روابط عمومی صحبت خواهم کرد که این موضوع را منتفی کند و اینگونه بود که توپ را به زمین روابط عمومی خود انداخت و این در حالی بود که طبق شنیده ها این تصمیم از سوی شخص استاندار اتخاذ شده است.



موضوع دیگری هم که در این خصوص شنیده می شود به عدم حضور استاندار خوزستان در همایش روابط عمومیهای استان بود که خود و دو معاون سیاسی و عمرانی استاندار نیز در این همایش حضور نیافتند این در حالی بود که استاندار خوزستان معمولا حضور فعالی در تمام همایش های استان به خصوص در تجلیلها داشت.



همچنین چند روز پیش همایش روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان به مناسبت روز روابط عمومی به همت روابط عمومی استانداری خوزستان در سالن شهید علی هاشمی استانداری برگزار شد.



امام جمعه موقت اهواز با مهم دانستن نقش روابط عمومی از این مجموعه به عنوان یک پل ارتباطی بین مدیران و مردم یاد کرد.



حجت الاسلام ابوالحسن حسن زاده با بیان اینکه در جوامع کنونی و بر اساس تطبیق مسایل دینی و زمانی مسئولان نمی توانند بی واسطه با مردم ارتباط برقرار کنند، افزود: وجود روابط عمومی در یک مجموعه به عنوان عامل انتقال دهنده اهداف و اقدامات مدیران و همچنن حرف ها و خواسته های مردم به مسئولان از اهمیت بالایی برخوردار است.



وی از برخی مسئولان که وجود روابط عمومی را تنها ابزاری در راستای برقراری ارتباطی یک طرفه از سوی خود با مردم می دانند خواست با پررنگ ساختن ارتباط خود با مردم و نیز ارتباط مردم با آن ها به این مسئله به عنوان یک رسالت دینی و مذهبی نگاه کنند.



رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان نیز با تقدیر از حضور امام جمعه موقت اهواز، مدیران استانی، مسئولان روابط عمومی و همچنین اصحاب رسانه در این همایش ابراز امیدواری نمود نگاهی تازه در عرصه فعالیت های روابط عمومی پدید آید و تنها به برگزاری چنین همایش هایی ختم نشود.



سید رسول صالحی از مسئولان روابط عمومی های استان خواست نهایت سعی خود را به گونه ای به کار گیرند که استان خوزستان اولین استانی باشد که جهادگونه در تمام امور گام برداشته است.



وی روابط عمومی های استان را به تعامل و همکاری با یکدیگر دعوت کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه دنیای کنونی عصر توسعه ابزار اطلاعاتی است همه باید به سمتی تلاش کنیم که این ابزار را به خدمت خود درآوریم.



صالحی تصریح کرد: در عرصه جهاد اقتصادی نسبت به ارتقای محصولات بومی برای رسیدن به مرز خودکفایی، با تمام توان آماده حمایت از تولیدکنندگان بومی استان هستیم.



در ادامه، دکتر محمد سلطانی فر از اساتید علوم ارتباطات با بیان این که روز بیست و هفتم اردیبهشت ماه در واقع روز جهانی مخابرات بوده و در سال های اخیر به عنوان روز ارتباطات و روز روابط عمومی نیز نامگذاری شده، گفت: زمانی که ما از وسایل ارتباطی استفاده می کنیم در واقع فرهنگ آن را به همراه می آوریم و امروزه یکی از شاخص های توسعه در جوامع میزان بهره مندی آنها از وسایل ارتباطی نظیر تلفن همراه و اینترنت است.



سلطانی فر ضمن ارائه آماری مبنی بر میزان استفاده جوامع مختلف از این ابزار در راستای برقراری ارتباطات از مسئولان روابط عمومی ها خواست سطح آگاهی خود را در زمینه استفاده از این ابزار برای ایجاد ارتباط با مخاطبانی که مشارکت جو هستند، ارتقا دهند چراکه امروزه آن روابط عمومی الکترونیک از ارتباطات دوجانبه و متعامل به سمت ارتباطات شبکه ای مشارکت جو گام بر می دارد.