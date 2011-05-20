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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

فازهای 15 و 16 پارس جنوبی 68 درصد پیشرفت دارند

عسلویه - خبرگزاری مهر: فازهای 15 و 16 میدان گازی پارس جنوبی با 68 درصد پیشرفت در عسلویه استان بوشهر در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فازها با هدف تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد و تولید سالانه یک میلیون تن گاز مایع و یک میلیون اتان از سال 86 در دست اجراست.

این دو فاز که به همت متخصصان داخلی طراحی شده و در دست اجراست دو سکو و 24حلقه چاه دارد و گاز تولیدی به وسیله خط لوله ای صد کیلومتری از دریا به ساحل منتقل می شود.

پیشرفت حفاری چاههای دو فاز 60 درصد است.تاکنون 3.5 میلیارد دلار برای اجرای فازها سرمایه گذاری شده و برای تکمیل آن به دو میلیارد دلار دیگر نیاز است.

پیش بینی می شود این دو فاز اسفند امسال به بهره برداری اولیه برسد و تا تابستان 91 به طور کامل در مدار تولید قرار گیرد.

کد مطلب 1316194

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