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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

سهراب‌‌پور در گفتگو با مهر:

"پاریس تا پاریس" برای اکران عمومی مشکل ندارد

"پاریس تا پاریس" برای اکران عمومی مشکل ندارد

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "پاریس تا پاریس" تاکید کرد این فیلم برای اکران عمومی مشکل ندارد و با دریافت پروانه نمایش در نوبت اکران عمومی قرار می‌گیرد.

منصور سهراب‌پور به خبرنگار مهر گفت: این فیلم را بعد از جشنواره بازنگری کردیم، چون "پاریس تا پاریس" را با شتاب به بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر رسانده بودیم و لازم بود اصلاحاتی جزئی در آن داشته باشیم، برای دریافت پروانه نمایش درخواست داده‌ایم و امیدواریم با دریافت پروانه، فیلم را در شرایط مناسب اکران عمومی کنیم.

تهیه‌کننده مجموعه "وفا" ادامه داد: با چند پخش‌کننده مذاکره داشته‌ایم و به زودی پخش‌کننده فیلم "پاریس تا پاریس" مشخص می‌شود، امیدوارم بتوانیم فیلم را اواخر تابستان امسال اکران عمومی کنیم.

فیلم سینمایی "پاریس تا پاریس" با بازی کاظم بلوچی، حسین یاری، مهرداد معتمدی، یاسمن نوروزی و ... در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت. محمدحسین لطیفی فیلم‌های سینمایی "توفیق اجباری"، "روز سوم"، "دختر ایرونی"، "سرعت" و... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1316197

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