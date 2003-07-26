بايد به ليگ يك هم مثل ليگ برتر توجه شود

هوشنگ فيروزفر مديرعامل جديد باشگاه صنعت نفت آبادان در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفت: ما الان دچار مشكل خاص خودمان هستيم. اكثر بازيكنان براي اينكه بيشتر درچشم باشند دوست دارند در ليگ برتر بازي كنند، چون ليگ يك را جايي براي خودنمايي نمي بينند. به طور مثال نادر غبيشاوي مي گويد: اگر من در ليگ بازي كنم شايد از سوي سر مربي تيم ملي خط بخورم.

وي افزود: اين مشكل بسيار بزرگي است كه متوجه مسوولان فوتبال كشور مي شود، آنها بايد شرايطي را فراهم كنند كه بازيكنان ليگ يك هم اميدواري داشته باشند كه مرجعي هست كه به آنها توجه مي كند وگرنه همه مي خواهند در ليگ برتر بازي كنند كه اينكار مقدور نيست.

مديرعامل صنعت نفت در ادامه گفت: در حال حاضر د ست ما براي جذب بازيكنان جد يد بسته است، چون اولا آبادان درحال حاضر جاي راحتي براي زندگي نيست و همه دوست دارند در جاي راحت بازي كنند، ضمن اينكه بايد منتظر آقاي برزگر هم باشيم تا ايشان ليست نهايي را به ما ارايه كنند. الان در آبادان همه از ما پيروزي و موفقيت مي خواهند و انتظار دارند شكست سال قبل را جبران كنيم. اما آنها نمي دانند بازيكني كه اول فصل سه ساله قرارداد مي بندد و حالا مي خواهد برود چگونه دست باشگاه را درپوست گردو مي گذارد، يا فلا ن مربي كه مي گويد دلم با تيم تهران است، چگونه به ما ضربه مي زند. اين كار حرفه اي و پسنديده نيست. وقتي مربي اينگونه اظهار نظر مي كند از بازيكن چه توقعي داريم؟ اينها آب سردي است كه بر روي فوتبال آبادان ريخته مي شود.

فيروز فر در ادامه گفت: امسال قرار بود سراج را به خدمت بگيريم كه با رفتن او به ذوب آهن اين امر منتفي شد و قرار است با باشگاه فولاد در خصوص تبادل بازيكن اقداماتي صورت بدهيم كه در حال گفتگو هستيم. ضمن اينكه امروز از فدراسيون فوتبال به ما اطلاع دادند زمان نقل و انتقالات ليگ يك از 10 به 14 مرداد ماه تغيير كرده كه اين امر دست ما را براي جذب بازيكنان جديد باز مي گذارد.

به هر حال من اميدوارم صنعت نفت امسال همان تيمي شود كه همه مي خواهند ، فقط نياز به همدلي و يكرنگي داريم تا دوباره فوتبال آبادان را در جمع برترينهاي ايران ببينيم.