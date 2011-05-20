مردم ایران استوار و محکم پشتیبان ولایت فقیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش ظهر جمعه در افتتاح نمایشگاه یادواره شهدای کوی فضیلت شهر بوشهر با اشاره به اینکه در آستانه سالروز عملیات غرورآفرین بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر قرار داریم، اظهار داشت: همواره یادآوری رشادتهای شهدا موجب مباهات و افتخار آفرینی برای کشورمان است.

وی افزود: برگزاری صبحگاه مشترک در منطقه دوم دریایی سپاه، غبار روبی از قبور مطهر شهدا و تجلیل از رشادتهای حماسه آفرینان و ایثارگران عملیات بیت المقدس، برگزاری شب شعر و خاطره و نمایشگاه کتاب را از مهمترین برنامه های بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر است.

در این نمایشگاه که به مدت یک هفته برپاست در آن گوشه هایی از رشادت های رزمندگان در قالب ماکت و بروشور و عکس به نمایش در آمده است.

کوی فضیلت شهر بوشهر 41 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.