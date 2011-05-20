آزمون ورودی مرکز آموزش عالی معصومیه بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر مرکز حوزه های علمیه خواهران استان بوشهر ظهر جمعه در حاشیه برگزاری این آزمون به خبرنگار مهر گفت: مرکز آموزش عالی معصومیه برای نخستین بار در سال تحصیلی جدید در مهر ماه امسال دانشجو می پذیرد.

حجت الاسلام جواد اسماعیلی نیا افزود: 135 نفر از خواهران مقطع کارشناسی در آزمون ورودی این مرکز آموزش عالی شرکت کرده اند که پذیرفته شده گان پس از گذراندان هفت ترم موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد می شوند.

مدیر مرکز حوزه های علمیه خواهران استان بوشهر نتیجه اولیه این آزمون را تیرماه سال جاری اعلام کرد و گفت: امسال در دو رشته فقه و اصول و علوم قرآن و حدیث دانشجو پذیرفته می شود.