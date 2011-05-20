به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاح سد و سامانه انتقال آب کمال صالح استان مرکزی با بیان اینکه عمران و آبادانی و پیشرفت کشور نیازمند وجود زیر ساخت های ارتباطی و شبکه های انتقال آب و انرژی است ، اهتمام دولت را برای تکمیل زیر ساخت ها مورد اشاره قرار داد و گفت: در سال 83 مجموع بودجه ای که در تاسیسات زیربنایی هزینه شد 5 هزار و 700 میلیارد تومان بود و این در حالی است که سال گذشته 21 هزار و 500 میلیارد تومان در این زمینه هزینه گردید که از افزایش قابل توجهی نسبت به سال 83 برخوردار است و بیش از 2.2 برابر نسبت به سال 83 در کشور کار انجام شده است. امسال نیز در بودجه 47 هزار و 500 میلیارد تومان برای فعالیت های عمرانی و تکمیل زیر ساخت ها پیش بینی شده است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: سال 84 زمانی که اعلام شد می توان در کشور طرح و پروژه‌های عظیم اجرا کرد بسیاری معترض شدند و حتی در تنظیم بودجه محدودیت هایی اعمال کردند با این استدلال که در کشور ظرفیت فعالیت 3 برابری وجود ندارد.

احمدی نژاد تصریح کرد: برآورد دقیق و واقعی دولت حاکی از این است که می توان 2.2 برابر فعالیت های زیر ساختی موجود را 2.2 برابر دیگر نیز افزایش داد.

رئیس جمهور افزود : قبلا محدودیت مصالح را از دلایل عدم گسترش فعالیت های عمرانی عنوان می کردند اما امروز در این زمینه نیز هیچ کمبودی وجود ندارد. در سال 83 تولید سیمان کشور 32 میلیون تن بود که امروز از مرز 75 میلیون تن عبور کرده است و حدود 8 میلیون تن سیمان نیز صادر می شود .همچنین ظرفیت تولید فولاد در سال 83 حدود 10 میلیون تن بود که امروز از مرز 19 میلیون تن عبور کرده و تا پایان امسال به حدود 30 میلیون تن خواهد رسید.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: امروز امکانات و ظرفیت های لازم و نیز نیروی انسانی توانمند و متعهد در کشور وجود دارد که باید همه آنها را در راستای پیشرفت روز افزون ایران اسلامی فعال کرد.

رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد تا امسال با همت مسئولین و همه کسانی که در تاسیسات زیربنایی فعال هستند بودجه 47 هزار و 500 میلیارد تومانی محقق شده تا در سال آینده گام بالاتری برداشته شود.

احمدی نژاد با تاکید بر جلوگیری از اتلاف منابع و ثروت‌های کشور اظهار داشت: هنر این است که بتوان پروژه ها را با کمترین هزینه به سرانجام رساند و چنانچه بر سرعت روند تکمیل احداث پروژه های عمرانی افزوده شود می توان مبالغ قابل توجهی از اتلاف منابع جلوگیری کرد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: سال گذشته بر اساس بخشنامه ضوابط اجرایی بودجه برای کنترل اسراف کاری و هزینه های غیر ضروری 6 هزار و 200 میلیارد تومان نسبت به قانون پیش بینی شده در هزینه های مصرفی صرفه جویی صورت گرفت و این مبلغ بیش از کل بودجه آموزش عالی کشور است و باورم این است که هنوز می توان با حذف برخی هزینه های غیر ضروری، صرفه جویی های بیشتری انجام داد.

احمدی نژاد در ادامه تکمیل شبکه های انتقال آب را از بخش های مهم تکمیل زیر ساخت های کشور دانست و گفت: ایران در مجموع جز کشورهای خشکسال به شمار می رود و امروز ضرورت دارد هم به لحاظ کم آب بودن و هم بخاطر اقدامات برخی کشورهای غربی به سرعت آبهای کشور را جمع آوری و مصرف آن را کنترل کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به موضوعیت یافتن جنگ آب در دهه های آینده تصریح کرد: جنگ آب قبل از آنکه در زمین باشد در آسمان شکل خواهد گرفت همان طوری که اروپایی ها با استفاده از برخی تجهیزات آب موجود در ابرها را به طور کامل تخلیه می کنند؛ اینان با توجه به اینکه جریان حرکت ابرها از غرب به شرق صورت می گیرد عملا با تخلیه آب ابرها خشکسالی را به کشورهایی که در شرق واقع شده اند تحمیل می کنند و با توجه به تحلیل ها و نقشه هایی که در این خصوص منتشر شده است چه بسا از این موضوع به عنوان حربه ای علیه کشورهایی که قابلیت تمدن و فرهنگ سازی دارند استفاده خواهند کرد که ضرورت دارد این مساله را در مجامع حقوقی جهان پیگیری کرده تا اجازه چنین کاری به آنها داده نشود.

احمدی نژاد تصریح کرد: باید به سرعت شبکه سدها و انتقال و کنترل آب را در داخل کشور تکمیل کنیم و امیدواریم طی برنامه پنجم این کار به طور کامل انجام شود تا پس از آن دیگر این موضوعات در دستور کار نباشد.

رئیس جمهور همچنین مدیریت مصرف آب در کشاورزی، صنعت و خدمات را مورد تاکید قرار داد و گفت: درست است که کشور کم آبی هستیم اما برای انجام امور جاری خود و برای حفظ رشدِ پیشرفت کشورمان آب کافی در اختیار داریم منتهی باید با اصلاح شیوه های مصرف از آب موجود بهترین استفاده را ببریم. دولت در همین راستا بودجه مناسبی برای اصلاح شبکه های آبیاری کشاورزی پیش بینی کرده به نحوی که در پایان برنامه پنجم تمام زمین های آبی کشور تحت آبیاری تحت فشار قرار گیرد.

احمدی نژاد در ادامه با انتقاد از کسانی که چنین مطرح می کردند که نمی توان در کشور اقدامات بزرگ و ساختاری انجام داد، اظهار داشت: ملت ایران طی سالهای اخیر نشان دادند که از ظرفیت کارهای بزرگ برخوردار هستند. سال 85 مصرف روزانه بنزین 75 میلیون لیتر بود با رشد سالانه 12 درصد بود اما امروز به واسطه همراهی و همکاری مردم با دولت و به رغم اینکه میزان خودروهای موجود در کشور 2 برابر شده مصرف بنزین به 51 میلیون لیتر کاهش پیدا کرده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز باید با خودباوری ایران را ساخته و به پرچمدار توحید،‌ عدالت و زندگی سعادتمند در جهان تبدیل کنیم و رسیدن به این جایگاه نیازمند پیشرفت و آبادانی است چرا که اگر از بهترین آرمان و پیام برخوردار باشیم اما کشوری پیشرفته نداشته باشیم آن پیام های ارزشی فاقد پشتوانه لازم خواهد بود.

وی تصریح کرد: امروز باید در عمل به جهانیان نشان دهیم که با آرمان و فرهنگ متعالی ملت ایران می شود بهترین زندگی را برای بشریت رقم زد. رئیس جمهور اضافه کرد: یقین دارم که حرکت کمالی ملت ایران با گستره بیشتر جلو خواهد رفت.

احمدی نژاد در ادامه ضمن قدردانی از اهالی روستاهایی که در احداث این سد همکاری کرده اند بر ضرورت توجه به مطالبات روستاییانی که زمین و خانه های آنها به واسطه احداث سد زیر آب رفته است، تاکید و اظهار داشت : باید با تواضع، احترام و مهربانی با مردم روستاهایی که در احداث این سد همکاری کرده اند برخورد کرده و مطالبات آنها هر چه زودتر و در کمترین زمان ممکن در اختیارشان قرار گیرد.