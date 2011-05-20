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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

رقابت 240 هزار داوطلب فراگیر/

آزمون فراگیر پیام نور نمره منفی ندارد/ زمان اعلام نتایج 3 آزمون فراگیر

آزمون فراگیر پیام نور نمره منفی ندارد/ زمان اعلام نتایج 3 آزمون فراگیر

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور زمان اعلام نتایج آزمون‌های فراگیر کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد پیام نور که صبح و عصر امروز در حال برگزاری در شهرهای مختلف کشور هستند را نیمه دوم شهریور ماه اعلام کرد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: آزمون فراگیر کارشناسی پیام نور با 137 هزار و 34 داوطلب که از این تعداد 65 هزار و 158 نفر زن و 71 هزار و 876 نفر مرد بودند در 35 کد رشته امتحانی صبح امروز در 74 شهرستان کشور برگزار شد و به هر یک از داوطلبان آزمون در هر یک از رشته‌های امتحانی یک دفترچه امتحانی حاوی سوالات آزمون عمومی و آزمون اختصاصی داده شد.

وی افزود: آزمون فراگیر کارشناسی ناپیوسته پیام نور نیز با 6 هزار و 805 داوطلب که 4 هزار و 46 نفر زن و 2 هزار و 759 نفر مرد هستند در 10 کد رشته امتحانی در 31 شهرستان مختلف کشور امروز بعد از ظهر برگزار می‌شود.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور با 102 هزار و 988 داوطلب که 46 هزار و 288 نفر زن و 56 هزار و 700 نفر مرد هستند در 76 کد رشته امتحانی نیز بعد از ظهر امروز در 31 شهرستان مختلف کشور برگزار می‌شود.

توکلی خاطرنشان کرد: در هر یک از آزمون‌های کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور برای هر پاسخ غلط نمره منفی منظور نخواهد شد و اگر داوطلبان به سوالی بیش از یک پاسخ دهند به آن سوال نمره یا امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

به گزارش مهر، سه آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور امروز با رقابت 246 هزار و 777 داوطلب در سه مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد بدون در نظر گرفتن نمره منفی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1316208

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