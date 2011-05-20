پایان دنیا فردا ساعت شش عصر است!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت امروز در گزارشی به اظهارات اخیر یک واعظ مسیحی در آمریکا اشاره کرد و نوشت: هارولد کمپینگ معتقد است فردا ساعت 6 بعد از ظهر دنیا به آخر رسیده و کاملا نابود می شود.

این واعظ مسیحی در ایالت کالیفرنیا با داشتن 66 ایستگاه رادیویی در آمریکا توانسته این پیش بینی را به گوش میلیونها شهروند برساند. همچنین با انتشار و نصب بیش از 2 هزار بیلبورد دست به تبلیغ این ایده زده است.

کمپینگ در خارج از آمریکا نیز بیکار ننشسته و با ترجمه بیانیه خود به 48 زبان زنده دنیا آنها را در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، امارات، روسیه و ترکیه منتشر کرده است.

این واعظ مسیحی معتقد است بر اساس معادلات ریاضی توانسته به رازهای کتاب مقدس پی ببرد و زمان پایان جهان را تشخیص دهد. البته وی یک بار در سال 1994 نیز پایان جهان را پیش بینی کرده بود که پس از دروغ از آب در آمدن آن ادعا کرد که نتوانسته برخی از مقاطع کتاب مقدس را به طور عمیق درک کند.