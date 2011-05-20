فیلم آلمودووار مورد تشویق گرم حاضران قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونیو باندراس بازیگر فیلم در نشست مطبوعاتی فیلم گفت از همکاری دوباره با آلمودووار بسیار مفتخر و راضی است. آلمودووار و باندراس نخستین بار در سال 1990 در فیلم "مرا ببند، مرا باز کن" با یکدیگر همکاری کرده بودند.

باندراس ادامه داد: بازی دوباره در فیلمی از پدرو برایم حکم نوعی بازشناسی را داشت. چرا که او نقشی مهم در زندگی من دارد. او معلم هنری من است. بازی در "مرا ببند، مرا باز کن" 21 سال پیش مسیر مرا برای تبدیل به بازیگری جهانی هموار ساخت و اکنون حضور مجدد در فیلم جدیدی از آلمودووار مثل بازگشت به خانه، سرزمین مادری و ریشه‌هایم با تمام نقاط قوت و ضعفش بود.

آلمودووار 61 ساله هم که برای چهارمین بار در جشنواره کن شرکت می‌کند گفت: آماده بودم تا پس از ملودرام‌هایی موفق چون "آغوش‌های گسسته" ژانر فعالیتم در سینما را تغییر بدهم. الان زمانی در زندگی‌ام فرا رسیده که باید تریلر جنایی بسازم. اما در ژانر تریلر شما نمی‌توانید عناصری از ژانرهای دیگر را بگنجانید. تریلر ژانری است که قواعدش را خیلی نمی‌توان تغییر داد. در حال حاضر تریلر ژانر مورد علاقه من است و احتمالا چند فیلم با این رویکرد خواهم ساخت.

وی افزود: به مسائل علمی به ویژه علم ژنتیک علاقه دارم و از پیشرفت‌هایش حیرت زده و کمی نگرانم. اما فکر نمی‌کنم "پوستی که در آن زندگی می‌کنم" که به این موضوع می‌پردازد فیلمی فانتزی یا علمی / تخیلی باشد. چون تجربیاتی از قبیل آنچه در فیلم می‌بینیم این روزها اتفاق می‌افتند. می‌دانیم که علم زندگی بشری را تغییر داده است و ما را به سوی ناشناخته‌ها می‌برد. پیشرفت علم روندی سریع دارد و ما را به ورطه‌ای انداخته که خروج از آن آسان نیست.

آلمودووار با اشاره به اینکه فیلمش را با اقتباس از رمان "میگال" نوشته تیری ژونکه ساخته گفت: فیلم داستانی است درباره بقای بشر تحت فشارهای شدید روحی و جسمی. موضوعی که بشریت امروز با آن مواجه است.

آلمودووارکه در سال 1999 نخل طلایی بهترین کارگردانی را برای فیلم "همه چیز درباره مادرم" و جایزه بهترین فیلمنامه را در سال 2006 برای فیلم "بازگشت" برده است، ادامه داد: میان حرفه‌ام به عنوان فیلمساز با فرانکنشتین مدرنی که در فیلمم نشان می‌دهم شباهت‌های بسیار می‌بینم. وی درپایان از بازی بازیگران فیلم ابراز رضایت کرد.

