به گزارش خبرنگار مهر، این سفر پنجشنبه 5 خرداد ماه با حضور تعدادی از شاعران، خبرنگاران و علاقمندان شعر برگزار خواهد شد و در حاشیه آن شعرخوانی و تبادل نظرات و ایده‌هایی در زمینه شعر و شاعری نیز اجرایی می‌شود.

بازدید از خانه جلال در روستای اورازان طالقان نیز در این سفر فرهنگی در نظر گرفته شده است.

علاقمندان به شرکت در این سفر می‌توانند برای ثبت‌نام به آدرس سایت دفتر شعر جوان http://www.poetryoffice.ir/NewsList.asp مراجعه کنند.

آل احمد در طی سال‌های 1333 و 1334 اورازان، تات نشینهای بلوک زهرا، هفت مقاله و ترجمه مائده‌های زمینی را منتشر کرد و در سال 1337 مدیر مدرسه، سرگذشت کندوها را به چاپ سپرد. دو سال بعد، جزیره خارک- دّر یتیم خلیج را چاپ کرد. سپس از سال 40 تا 43 نون و القلم، سه مقاله دیگر، کارنامه سه ساله، غرب زدگی، سفر روس، سنگی بر گوری را نوشت و در سال 45 خسی در میقات را چاپ کرد و هم کرگدن نمایشنامه ای از اوژن یونسکو را ترجمه کرد. در خدمت و خیانت روشنفکران و نفرین زمین و ترجمه عبور از خط از آخرین آثار اوست.

جلال آل احمد در غروب روز هفدهم شهریور ماه سال 1348 در چهل و شش سالگی زندگی را بدرود گفت.