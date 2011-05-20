اتاق بازرگانی خرم آباد در مسیر شکوفایی/ گامهای بلند در سال جهاد اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، اتاق بازرگانی به عنوان تشکلی خصوصی وظیفه دارد ضمن ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانی، صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در راستای شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج کشور تلاش کند.

از سوی دیگر اتاق بازرگانی به عنوان کانون جهادگران اقتصادی یکی از اثرگزار ترین مراجعی است که می تواند نقش بسزایی در فراهم آمدن مقدمات و ملزومات جهاد اقتصادی ایفا کند و به نوعی با تحت پوشش داشتن طیف تولید کننده و صادره کننده صف اول جهاد اقتصادی را در اختیار بگیرد.

با این اوصاف این تشکل می تواند با برنامه ریزی منسجم و هدفمند زمینه ساز تحقق اهداف و بسترهای جهاد اقتصادی در استان باشد که نگانی به برنامه های ارائه شده توسط تیم جدید اتاق بازرگانی لرستان نشان دهنده عزم جدی در راستای ایجاد تحولی بزرگ در عرصه روابط تجاری است.

مدیریت استان به اتاق بازرگانی بسیار امیدوار است

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: تیمی که هم اکنون هدایت اتاق بازرگانی استان را در دست گرفته تیمی جوان، متخصص و فعال در همه عرصه ها است.

محمد رضا ملکی راد با تاکید بر اینکه تاکنون از ظرفیت اتاق بازرگانی خرم آباد به اندازه مطلوب استفاده نشده است، بیان داشت: باید تلاش برای استفاده حداکثری از این ظرفیت مهم صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت استان به اتاق بازرگانی بسیار امیدوار است، یادآور شد: هر گونه همکاری که نیاز باشد ما آمادگی داریم برای تقویت این تشکل داشته باشیم.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به برنامه ریزی دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی، بیان داشت: اتاق بازرگانی به عنوان تشکیلی خصوصی باید یک کانون برای تبادل اقتصادی میان استان و دیگر کشورهای دنیا باشد.

ملکی راد تصریح کرد: همچنین این آمادگی وجود دارد که در کارگروههای مختلف از جمله کارگروه صادرات غیرنفتی دست اتاق بازرگانی را باز بگذاریم و حتی در صورت تمایل و نیاز دبیری کارگروه را نیز به این تشکل واگذار کنیم.

8 تور تجاری از لرستان به کشورهای مختلف دنیا اعزام می شود

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد نیز در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: سابقه تشکیل اتاق بازرگانی در کشور به 130 سال می رسد در حالیکه در لرستان تنها 15 سال از تشکیل این اتاق می گذرد و با توجه به اینکه اتاق بازرگانی خرم آباد یک تشکل جوان است قابل مقایسه با استانهایی که 100 سال در این زمینه کار کرده اند نیست.

حسین سلاح ورزی با تاکید بر اینکه هیئت رئیسه قبلی این اتاق در این زمینه زحمات زیادی کشیده اند، تصریح کرد: با این اوصاف اتاق بازرگانی جای کار بیشتری دارد.

وی با اشاره به آغاز فعالیت تیم جدید اتاق بازرگانی خرم آباد از 6 اردیبهشت ماه سالجاری، یادآور شد: در این مدت برنامه ریزی لازم برای تحقق اهداف در دستور کار تیم جدید تا حدودی صورت گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد با اشاره به پذیرش تورهای تجاری و بازرگانی از کشورها مختلف در سالجاری، بیان داشت: برنامه ریزی شده است که امسال هشت هیئت تجاری از لرستان به هشت کشور مختلف دنیا اعزام شود.

هیئت تجاری لرستان عازم بلغارستان می شود

سلاح ورزی افزود: در این راستا اولین هیئتی که در نظر گرفته شده است اعزام هیئت تجاری بازرگانی استان به کشور بلغارستان است.

وی بیان داشت: این هیئت متشکل از مدیران دولتی و فعالین اقتصادی استان خردادماه سالجاری به کشور بلغارستان اعزام خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد به برنامه های پیش بینی شده در قالب اعزام این هیئت تجاری اشاره کرد و گفت: انعقاد تفاهم نامه های همکاری بین لرستان و بلغارستان، خواهرخواندگی لرستان با یکی از استانهای بلغارستان و انعقاد قرارداد همکاری میان اتاق بازرگانی خرم آباد با طرف بلغاری از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در این سفر است.

11 دوره و کارگاه آموزشی برای فعالان اقتصادی لرستان برگزار می شود

سلاح ورزی برگزاری دوره های آموزشی برای فعالان اقتصادی را از دیگر برنامه های اتاق بازرگانی خرم آباد برشمرد و افزود: در سالجاری 5 کارگاه آموزشی و 6 دوره آموزشی برای صادرکنندگان و بازرگانان لرستانی با حضور مدرسینی از تهران به منظور ارتقا سطح دانش و اطلاعات فعالان اقتصادی استان برگزار می شود.

وی همچنین از تاسیس یک دفتر مشترک بین تجار ایرانی و عراقی در پی سفر هیئت تجاری عراقی به استان خبر داد و گفت: همچنین قرار است به زودی یک ستاد در رابطه با نهضت کاهش قیمت در اتاق بازرگانی خرم آباد تشکیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد یکی از راههای برون رفت صنایع از مشکل افزایش قیمت را افزایش بهره وری دانست و راه اندازی این ستاد را در این راستا عنوان کرد.

سلاح ورزی همچنین از برگزاری همایشی به منظور معرفی توانمندیهای استان لرستان خبر داد و افزود: تعیین 7 کمیسیون در مجموعه اتاق بازرگانی به منظور پیگیری تخصصی مسائل هر بخش و تعامل و تعمیق روابط با دانشگاهها از دیگر برنامه های اتاق بازرگانی در سالجاری است.

وی از احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی خبر داد و خواستار مشارکت سازمان بازرگانی استان لرستان و سازمان توسعه تجارت برای راه اندازی مجتمع تجاری در این محل شد.