اوباما باید بر اسرائیل فشار بیاورد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "کوریر" در تحلیلی نوشت: اگر اوباما می خواهد واقعا با جهان اسلام رابطه برقرار کند باید فشارها روی رژیم صهیونیستی را افزایش دهد.

نویسنده در ادامه اظهار داشت: "من به اینجا آمده ام تا یک شروع جدید را در روابط بین آمریکا و جهان اسلا بشارت دهم. ین جمله ای است که رئیس جمهوری آمریکا تقریبا دو سال پیش در سخنرانی تاریخی خود در قاهره عنوان کرد. البته این کلمات جاه طلبانه به ندرت به واقعیت پیوست.

آمریکا مدتهاست که درگیر عواقب وخیم بحران اقتصادی و مالی رخ داده در کشورش است. از طرفی اوباما و متحدان غربی اش همواره در برابر سیاست غیر قابل قبول شهرکسازی رژیم صهیونیستی خود را سست و بی اراده نشان دادند به گونه ای که سیاست های غرب در این راستا تقریبا بی نتیجه بود.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه بهار انقلابهای عربی یکی یکی دیکتاتورهای عرب را از میدان به در می کند نوشت: اوباما باید با دیگر خود را با این شرایط جدید میزان کند. حالا برای رئیس جمهوری جدید آمریکا شانسی برای شروع دوباره در خاورمیانه ایجاد شده است. البته برای در پیش گرفتن چنین روندی یک چیز ضروری است و آن پرداختن به مسائل عقب افتاده بین فلسطینیان و رژیم اسرائیل.

کوریر در ادامه نوشت: اگر چه رژیم اشغالگر قدس از نظر بین المللی شدیدا رو به انزوا است، اما نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر این باور است که هنوز می تواند شرایط خود را دیکته کند. اما این باور غلط را اوباما باید به اسرائیل بفهماند. بنابر این آمریکا نیز در مرحله حساسی قرار دارد. راه برای رسیدن به یک صلح پایدار با جهان اسلام تنها از راه تشکیل یک دولت فلسطینی شایسته برای زندگی کردن برای اوباما ایجاد می شود.