اجرای 3 رشته علوم انسانی همزمان با بازنگری/ وزارت علوم منتظر نتیجه استعلام

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: با توجه به اینکه رشتههای علوم انسانی در مبحث برنامه ریزی و سرفصلها قدیمی هستند نرخ رشد ایجاد این رشتهها باید کاهش پیدا کند و به همین منظور در حال حاضر بازنگریهایی را شروع کردهایم.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی افزود: با توجه به بازنگریهایی که آغاز کرده و مطالعاتی که انجام دادهایم، میتوانیم درباره برخی رشتههای علوم انسانی که محتویاتشان ممکن است از 10 تا 30 درصد قدیمی باشند بازنگری را همزمان با اجرای دوره انجام دهیم.
حسنی اضافه کرد: برای برخی رشتههای علوم انسانی مانند مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی از شورای عالی انقلاب فرهنگی استعلام کردهایم که آیا میتوانیم اجرای این دورهها را همزمان با بازنگریشان انجام دهیم یا خیر که هنوز شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در پی این استعلام هنوز جوابی نداده است.
