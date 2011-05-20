فولاد از رویارویی با نماینده کردستان خودداری کرد/ فارس به صدر جدول بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان امروز جمعه با برگزاری دو دیدار در شهرهای بندرعباس و تهران پیگیری شد.

در این هفته تیم پرسپولیس تهران در خانه خود با نتیجه 23 بر 19 تیم شهرداری کرمان را از پیش رو برداشت. تیم هیئت هندبال فارس که به واسطه قرعه استراحت تیم ذوب آهن شانس صعود مجدد به رده نخست جدول را داشت به میهمانی تیم قعرنشین لیگ رفت. شاگردان ناهید غارسی در این مسابقه با نتیجه 32 بر 11 تیم هیئت هندبال هرمزگان را از پیش رو برداشتند.

اما سومین دیدار این هفته به دلیل غیبت دومین نماینده اصفهان در لیگ برتر برگزار نشد. این مسابقه که قرار بود به میزبانی تیم چیلان سازه سنه کردستان برگزار شود به علت عدم حضور تیم فولاد مبارکه سپاهان در زمین برگزار نشد. غیبت تیم رده سومی لیگ در دیدار با نماینده کردستان ادامه حضور این تیم را در هفته‌های باقیمانده لیگ در هاله ابهام قرار داد.

رده‌بندی لیگ برتر بانوان تا به این هفته بدین شرح است:

1- هیئت هندبال فارس 23 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 22 امتیاز

3- فولاد مبارکه سپاهان 16 امتیاز

4- پرسپولیس تهران 14 امتیاز

5- چیلان سازه سنه کردستان 12 امتیاز

6- شهرداری کرمان 6 امتیاز

7- هیئت هندبال هرمزگان 2 امتیاز