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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۰:۲۱

در جاکارتا تفاهم شد /

همکاری کشورهای آسه آن در امور دفاعی

همکاری کشورهای آسه آن در امور دفاعی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر دفاع اندونزی از توافق اعضای اجلاس وزرای دفاع آسه آن برای همکاری های نزدیکتر در پنج زمینه برای مقابله با معضلات پیش روی منطقه و جهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی آنتارا، " پورنومو یوسگیانتورو" گفت وزرای دفاع آسه آن توافقنامه ای را جهت همکاری در زمینه های امنیت دریایی، صنایع دفاعی، کاهش تخریب حوادث و بلایا، کمک های بشر دوستانه و فعالیت های صلح آمیز امضا کردند.

وی همچنین در زمینه تشکیل صنایع دفاعی آسه آن که به پیشنهاد وزیر دفاع مالزی انجام شد، گفت: کشورهای عضو می توانند با همکاری در زمینه تکنولوژی و همچنین تجهیزات نظامی، کارآمدی صنایع دفاعی را چند برابر کنند.
 
وزرای دفاع آسه آن همچنین توافق کردند در صورت ایجاد بحران در هر کدام از کشورهای عضو تجهیزات و امکانات نظامی از طرف دیگر کشورها جهت کمک و همکاری فراهم شود.
 
پنجمین اجلاس وزرای دفاع آسه آن با موضوع تقویت همکاری های آسه آن برای مقابله با بحران های جهانی با حضور وزرای دفاع کشورهای عضو یعنی مالزی، اندونزی ، سنگاپور، تایلند، ویتنام، کامبوج، فیلیپین، لائوس، میانمار و برونئی از هجدهم ماه جاری میلادی مطابق با 28 اردیبهشت آغاز و تا بیست یکم مطابق با 31 اردیبهشت در جاکارتا پایتخت اندونزی ادامه خواهد داشت. 
کد مطلب 1316240

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