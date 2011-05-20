همکاری کشورهای آسه آن در امور دفاعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی آنتارا، " پورنومو یوسگیانتورو" گفت وزرای دفاع آسه آن توافقنامه ای را جهت همکاری در زمینه های امنیت دریایی، صنایع دفاعی، کاهش تخریب حوادث و بلایا، کمک های بشر دوستانه و فعالیت های صلح آمیز امضا کردند.

وی همچنین در زمینه تشکیل صنایع دفاعی آسه آن که به پیشنهاد وزیر دفاع مالزی انجام شد، گفت: کشورهای عضو می توانند با همکاری در زمینه تکنولوژی و همچنین تجهیزات نظامی، کارآمدی صنایع دفاعی را چند برابر کنند.

وزرای دفاع آسه آن همچنین توافق کردند در صورت ایجاد بحران در هر کدام از کشورهای عضو تجهیزات و امکانات نظامی از طرف دیگر کشورها جهت کمک و همکاری فراهم شود.