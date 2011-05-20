راهکارهای توسعه همکاریهای کردستان و اربیل بررسی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، علیرضا شهبازی استاندار کردستان که همراه با هیئتی از مسئولان و مدیران این استان به کردستان عراق سفر کرده است با استاندار اربیل عراق دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار راهکارها و زمینه های مختلف برای توسعه همکاریها بین استانهای کردستان ایران و اربیل عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

استاندار کردستان در این دیدار با اظهار خرسندی از برگزاری نشست مشترک استانداران مرزی جمهوری اسلامی ایران با استانداران استانهای کردستان عراق اظهار داشت: وجود ویژگیهای مشترک بین مردم ایران و شمال عراق بهترین شرایط را برای افزایش همکاریهای دوجانبه فراهم کرده است .

علیرضا شهبازی بیان کرد: وضعیت روابط استان کردستان با استانهای کردستان عراق در حال حاضر مناسب است ولی تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله بسیار است که باید در این نشستهای مشترک ضمن رفع مسائل و مشکلات زمینه را برای افزایش هر چه بهتر همکاریها فراهم کرد .

استاندار اربیل نیز در این دیدار گفت: ما می توانیم در بخشهای مختلف به ویژه فرهنگی، اقتصادی و آموزشی میزان همکاریها را افزایش دهیم و این آمادگی در میان مسئولان اقلیم کردستان عراق وجود دارد و از آن استقبال می شود .