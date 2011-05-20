بیکاری در لرستان کاهش یافت/ نرخ بیکاری به 17 درصد رسید

محمد رضا ملکی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران که در شورای عالی اشتغال مطرح کرد نرخ بیکاری در لرستان کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران مدتهاست که نرخ بیکاری در کشور را اعلام نکرده است، افزود: این در حالیست که در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال این نرخ اعلام شد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان ادامه داد: مطابق اعلام این مرکز نرخ بیکاری در لرستان در سال 89 به 17 درصد رسیده است در حالیکه نرخ بیکاری این استان در سال قبل از آن 19 درصد بوده است.

ملکی راد با اشاره به دو پله ارتقا لرستان در زمینه کاهش نرخ بیکاری، از جایگاه لرستان به لحاظ نرخ بیکاری در میان دیگر استانهای کشور بی اطلاعی کرد و گفت: مرکز آمار ایران هنوز این موضوع را اعلام نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ بیکاری تلاش همه مدیران و عوامل اجرایی استان است، یادآور شد: استان لرستان در سال گذشته با وجود تعهد 23 هزار شغل موفق به ایجاد 27 هزار شغل جدید در استان شد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه آمار اشتغال در لرستان راستی آزمایی شده است، بیان داشت: این آمار هم توسط مرکز آمار ایران و هم توسط استانداری لرستان راستی آزمایی شده و مطابق بررسی ها کمترین انحراف را داشته است.

ملکی راد ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزیهای صورت گرفته در سالجاری زمینه ای فراهم شود که در آینده ای نه چندان دور لرستان به لحاظ کاهش نرخ بیکاری یک صعود چند پله ای داشته باشد.

بنابر این گزارش با وجود اینکه مرجع رسمی اعلام نرخ بیکاری سالیانه و فصول چهار گانه مرکز آمار ایران است اما همچنان این مرکز نسبت به اعلام عمومی و رسمی نرخ بیکاری در سه فصل گذشته اقدام نکرده است ولی اخیرا نرخ بیکاری از سوی وزیر کار در کشورمان معادل 10درصد در 89 اعلام شده بود.