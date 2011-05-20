افزایش حرارت اتمسفر پیش از وقوع زلزله ژاپن/ نشانه پیش بینی زلزله شدید

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات جدید نشان می دهند درست چند روز پیش از آغاز زمین لرزه مهیبی که ژاپن را دچار فاجعه ای بزرگ کرد، حرارت اتمسفر زمین در بالای منطقه گسلهایی که زمین لرزه را به وجود آورده بودند تا حد قابل توجهی افزایش یافته است.

همچنین پیش از زمین لرزه 11 مارچ 2011 کل میزا الکترون در بخش بالایی از این منطقه از اتمسفر که به یونوسفر شهرت دارد، بر فراز منطقه ای که مرکز زمین لرزه را تشکیل داد، تا حد قابل توجهی افزایش یافته است. گفته می شود چندین روز پیش از وقوع زمین لرزه، فشارهای وارد آمده بر روی گسلهای موجود بر روی پوسته زمین منجر به آزاد سازی مقادیر زیادی گاز رادون شده است.

تصاویر ماهواره ای که در دوره زمانی اول تا 12 مارچ به ثبت رسیده اند نیز نشان می دهند حرارت اتمسفری که بر فراز مرکز وقوع زمین لرزه ژاپن قرار داشته دچار تغییرات آشکاری شده و میزان الکترونهای موجود در یونوسفیر تا حد قابل توجهی افزایش یافته است.

گاز رادون آزاد شده از زمین منجر به یونیزه شدن هوا شده و بار الکتریکی را به آن القا می کند و از آنجایی که آب قطبی است، جذب ذرات باردار هوا می شود. سپس این پدیده منجر به متراکم شدن مولکولهای آب در هوا می شود، فرایندی که از خود حرارت آزاد می کند.

در واقع همین حرارت اضافی بوده است که در قالب پرتوهای فروسرخ در تصاویر ماهواره ای که سه روز پیش از بالای منطقه وقوع زمین لرزه به ثبت رسیده اند، توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است.

از آنجایی که ژاپن به عنوان یکی از مناطق به شدت زلزله خیز جهان شناخته می شود، دانشمندان ایستگاه های نظارتی اتمسفری را به وجود آورده اند که در آنها با استفاده از ماهواره ها ساختار اتمسفر پیش از وقوع زمین لرزه محاسبه و بررسی می شود. دانشمندان امیدوارند بتوانند از این یافته جدید به عنوان نشانه ای برای پیش بینی وقوع زمین لرزه استفاده کنند.

بر اساس گزارش دیلی میل، زمین لرزه 11 مارچ ژاپن قدرتمندترین زمین لرزه ایی بود که تا کنون در این کشور رخ داده است. این زمین لرزه در اعماق دریا در 69 کیلومتری شرق اوشیکا رخ داد و در پی آن وقوع سونامی مهلکی 15 هزار کشته و 10 هزار گمشده را از خود به جا گذاشت.