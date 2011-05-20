اسرائیل به بن بست استراتژیک رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانترپانچ، "جاناتان کوک" در این مطلب با اشاره به تحولات روز نکبت ( روز جعل رژیم اسرائیل) می نویسد: بر خلاف سال های قبل روز نکبت امسال صرفاً یاد آوری صرف فاجعه نبود. فاجعه ای که در سال 1948 برای فلسطینی ها اتفاق افتاد و در آن زمان اسرائیل در سرزمین های آنها تاسیس شد. امسال روز نکبت بطور خلاصه به فلسطینی ها یاد آور شده که علی رغم پراکندگی اجباری طولانی مدت، آنها هنوز می توانند بطور بالقوه مناقشه و جنگ مشترکی را علیه اسرائیل راه اندازی کنند.

در ادامه این مطلب آمد است: در حین اینکه اسرائیل با خشونت اعتراضات آخرین یکشنبه را در بسیاری از جبهه ها از جمله در کرانه باختری، نوار غزه، بیت المقدس، و مرزهای لبنان و سوریه سرکوب کرد، این اقدام شباهت بسیار کمی به یک ابرقدرت نظامی دارد و بیشتر به پسری شباهت داشت که با انگشت خود می خواست مانع از فروپاشی یک سد با بستن روزنه های آن به وسیله انگشتانش شود.

در ادامه این مطلب با اشاره به برگزاری روز نکبت از سوی اعراب 48 و به اهتزاز درآمدن پرچم های فلسطین در برخی شهرهای سرزمین های اشغالی آمده است: بهار عربی در حال رسیدن است و اسرائیل هیچ استراتژی دیپماتیک و سیاسی برای برخورد با آنها ندارد در عوض تل آویو تنها از اسلحه علیه تظاهر کنندگان بدون سلاح در کرانه باختری، نوار غزه، مرزهای لبنان و مرزهای سوریه استفاده می کند.