حمایت همه جانبه چین از پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین(شین هوآ)،"جیا کوین گلین" رایزن سیاسی چین در این دیدار گفت: طی سالهای اخیر پیشرفت روز افزون روابط سیاسی و همکاری های محکم بین چین و پاکستان رابطه ای تا ابد دوستانه را بین دو کشور تضمین کرده است.

وی افزود: رابطه چین و پاکستان به عنوان دو کشور با نظام سیاسی و اجتماعی متفاوت همواره زبانزد و الگویی برای کشورهای دیگر بوده است که امروز در شصتمین سالگرد این رابطه دوستانه قصد داریم همکاری های بین دو کشور را بیش از پیش نیز محکمتر کنیم.

وی گفت: صرف نظر از اینکه چه اتفاقات و تغییراتی در سیاست دنیا ایجاد شود چین هرگز دست از حمایت پاکستان نخواهد کشید.

ازسوی دیگر نخست وزیر پاکستان نیز با قدردانی از چین برای همکاری های بلند مدت در زمینه های مختلف با کشورش اعلام کرد پیشرفت سیاسی و اجتماعی که امروز در پاکستان شاهد آن هستیم را تا حد زیادی مدیون چین می دانم.

نخست وزیر پاکستان که روز چهارشنبه 18 ماه می مطابق با 28 اردیبهشت ماه برای دیداری 2 روزه وارد چین شده بود امروز جمعه به سفر خود پایان خواهد داد.