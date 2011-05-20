به گزارش خبرگزاری مهر، "مانو منه‌زس" روز پنجشنبه 28 بازیکن تیم ملی برزیل را برای دیدارهای دوستانه با تیم‌های هلند و رومانی که به ترتیب در تاریخ‌های چهارم و هفتم ژوئن (14 و 17 خرداد) برگزار می شود به اردو دعوت کرده است.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، رونالدو هم جزو نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی برزیل است. این بازیکن 34 ساله در دیدار با رومانی برای آخرین بار با پیراهن تیم ملی برزیل به میدان می رود.

منه‌زس گفت: ما چیز زیادی از او (رونالدو) نمی خواهیم. این حضور از جنبه شادی و دوستی برای او پراهمیت است و بازی در زمین در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. رونالدو در نیمه نخست به میدان می آید و چند دقیقه‌ای بازی می کند. این بازیکن سپس در بین دو نیمه با فوتبال ملی وداع می کند.

رونالدو در دوران بازیگری خود 97 بار با پیراهن تیم ملی برزیل به میدان رفت و در این مدت 62 گل به ثمر رساند. رونالدو به همراه طلایی پوشان در جام‌های جهانی 1994 و 2002 به قهرمانی دست پیدا کرده است.