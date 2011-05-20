به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه از سلسه نشست‌های تخصصی این رویداد هنری با موضوع "شهری انسانی برای انسان شهری" و با حضور حسین باهر استاد دانشگاه و رفتار شناس اجتماعی، همایون اسعدیان کارگردان "طلا و مس"، علیرضا داود‌نژاد کارگردان، طنازطباطبایی بازیگر فیلم سینمایی "مرهم" و کیوان کثیریان منتقد سینما عصر روز چهارشنبه 29 اردیبهشت‌ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.



درابتدای این نشست کثیریان به فیلم سینمایی "مرهم" اشاره کرد و گفت: نگاه پر رنگ این اثر به آسیب‌های اجتماعی علت اصلی بررسی این فیلم در جشنواره فیلم شهر است.



وی ادامه داد: شهر و مسائل مربوط به آن در فیلم سینمایی «مرهم» پر رنگ تصویر شده است و کارگردان به عریان‌ترین شکل ممکن وارد فضاهای واقعی و تلخ جامعه شده و آسیب‌های وارده به مناسبات اجتماعی انسان‌ها را تصویر کرده است.



در ادامه این نشست همایون اسعدیان با بیان اینکه به عنوان یک فیلمساز به نگاه باز و رها شده علیرضا داودنژاد در فیلم سینمایی "مرهم" غبطه خوردم، اضافه کرد: داودنژاد در آخرین فیلم خود تلاش کرده تا تصویری از یکی از مسائلی را که قشری از جامعه از آن رنج می‌برند، ارائه کند.



کارگردان فیلم سینمایی "طلا و مس"، تاکید کرد: هنگامی که "مرهم" را دیدم از فضای سرد و بی روح حاکم بر کلان شهر تهران احساس ترس و ناامنی کردم.



اسعدیان به دیدگاه مسولان نسبت به آسیب‌های اجتماعی جامعه اشاره کرد و گفت: مسولان سعی دارند شرایط را پاک و منزه جلوه دهند و بگویند این مشکلات برای جامعه ما نیست، در حالی که جامعه امروز نیازمند آسیب شناسی است.



کارگردان فیلم سینمایی "بوسیدن روی ماه" با اشاره به روند فیلم‌سازی داودنژاد و پیگیری آسیب‌های اجتماعی در تمامی آثارش، گفت: این کارگردان سینما حدود 25 سال قبل اثری را با عنوان "بی پناه" با رویکرد اجتماعی البته با توجه به شرایط آن زمان ساخت و امروز با قرار دادن فیلم "بی پناه" و "مرهم" در کنار یکدیگر متوجه می‌شویم، این آثار راهکار خروج از معضلات اجتماعی را پناه بردن انسان‌ها به یکدیگر می‌داند.



وی به دلیل ناراحتی و بی‌قراری دختر داستان فیلم "مرهم" اشاره و تصریح کرد: شخصیت اصلی داستان از جملاتی مانند حال خوبی ندارم استفاده می‌کند که به نظرم نشان از عدم رضایت از جایگاه فردی و اجتماعی و مقایسه خود با دیگر اقشار جامعه است.



اسعدیان با تاکید بر اینکه تهران تنها کلان شهر دنیا نیست، افزود: در کلان شهرهای کشورهای دیگر نیز ناهنجاری و اعتیاد وجود دارد اما هنجارها بیشتر به چشم می‌آیند، چرا که اگر آنها برخلاف جوانان سرزمین ما دچار معضل شود راه بازگشت دارند.



وی در این باره افزود: در کشور ما درمان و راه حلی برای آسیب‌های اجتماعی ارائه نمی‌شود و کسی خود را مقصر مشکلات نمی‌داند البته والدین و مسولان شناختی از تفکر جوان امروز ندارند.



این کارگردان معتقد است: بی‌اخلاقی در حالی رو به پیشرفت است که همه انسان‌ها از اخلاق صحبت می‌کنند و شاید این امر برگرفته از عادت پنهان کردن بدی‌ها در وجود ما ایرانی‌ها سرچشمه می‌گیرد.



اسعدیان با تاکید بر اینکه بهتر است متعصبانه با مشکلات برخورد نکنیم، گفت: وظیفه فیلمسازان آموزش روش‌های صحیح زندگی در شهر و یا ارائه راه حل نیست، بلکه فیلمساز می‌تواند برداشت خود را از یک مسئله به تصویر و مخاطب را به تفکر وا دارد.



علیرضا داود نژاد نیز در این نشست خبری گفت: مدت‌ها است که مواد مخدر صنعتی وارد کشور شده و با توجه به گسترش روز افزون این نوع مواد روانگردان، فیلم "مرهم" ساخته شد.



وی افزود: تغییر ابزار زندگی در جوامع امروزی و فاصله‌ها در استفاده از روش‌های نوین در زندگی سبب ایجاد گسستگی در میان نسل‌ها شده است.



کارگردان فیلم سینمایی "مرهم "، خاطرنشان کرد: نسل میانه در تعامل بیشتری با نسل امروز قرار دارد و این در حالی است که نسل جوان تصویر روشنی از پیشرفت و آینده خود ندارد و "مریم" در فیلم "مرهم" نماینده این نسل است.



به گفته داودنژاد، همه جرم شناسان بر این اعتقادند همه مجرمین از کمبود محبت رنج می‌برند و این امر عامل مشترکی در بین آنان است و بخش بزرگی از ناهنجاری‌های رفتاری در جامعه از این فقدان محبت ناشی می‌شود.



وی گفت: در فیلم "مرهم" داستان حرف اول را نمی‌زند و تلاش ما بر این بود که جامعه را در نگاهی حقیقی بررسی کنیم.

داودنژاد تاکید کرد: در جامعه‌ای که به هنرمندان احترام گذاشته می‌شود و در عین حال افراد به دنبال سازمان اجتماعی نیستند، شهر انسانی برای انسان شهری محقق می‌شود.



کارگردان فیلم سینمایی "نیاز" ادامه داد: اگر به هنر و هنرمند احترام بگذاریم می‌توانیم به تحقق انسان شهری نزدیک شویم.

وی خاطر نشان کرد: در چنین جامعه‌ای رسانه‌ها صادقانه وقایع جامعه را به مردم منتقل می‌کنند و جامعه به افراد احترام می‌گذارد.



داودنژاد گفت: گسترش برخی ناهنجاری‌های اجتماعی همچون ریا، دروغ، پولشویی و... در یک جامعه مانع از ایجاد شهری انسانی برای انسان شهری خواهد شد و در چنین شرایطی مدیریت اجتماعی بین افراد تبعیض قائل می‌شود.



طناز طباطبایی نیز در این نشست تخصصی، گفت: حضور نابازیگران در فیلم سینمایی "مرهم" از ویژگی‌های آن است.



وی افزود: داودنژاد در این اثر سینمایی تاکید داشت تا نابازیگران فارغ از مناسبات پشت دوربین بازی و چهره‌ای حقیقی از انسان‌های شهری را ارائه کنند.



این بازیگر سینما تاکید کرد: شاید برخی بازیگران حاضر نباشند بدون گریم در یک اثر سینمایی بازی کنند اما حضور در فیلم "مرهم" برای من تجربه بسیار ارزشمندی بود.



طباطبایی یادآور شد: نابازیگران در مقابل دروبین در مواجه شدن با مسائل مختلف از خود واکنش‌های طبیعی دارند و داودنژاد در فیلم "مرهم" به این خواسته خود رسید.



وی با اشاره به ورود مواد مخدر صنعتی به کشور، گفت: افراد معتاد به این مواد به لحاظ جسمی تاثیرپذیری متفاوتی نسبت به معتادان سنتی دارند و در چهره آنان کمتر آثار خاصی ظاهر می‌شود.



به گفته این بازیگر سینما، مواد مخدر جدید، تاثیر بسزایی بر روان مصرف کنندگان دارد و این تاثیر در نهایت منجر به اتفاقات تلخی در زندگی این افراد در جامعه شهری دارد.



حسین باهر استاد دانشگاه و متخصص حوزه رفتار شناسی گفت : فیلم "مرهم" نقاط مثبت زیادی داشت که می‌توان مسایل تقویت شونده دیگری نیز به آن اضافه کرد.



وی افزود: اینکه در فیلم "پنج خانم و یک آقا"نمی‌توانند از پس یک دختر برآیند یکی از نکاتی است که باید دقت بیشتری به آن می‌شد.



باهر یادآور شد: این فیلم روی یکی از آسیب‌های جامعه دست گذاشته که اگر به این موضوع رسیدگی نشود کل افراد جامعه را در برمی‌گیرد.



این کارشناس امور اجتماعی تصریح کرد: فیلم به فاصله طبقاتی اشاره می‌کند و این که بعضی‌ها از اول که به دنیا می‌آیند مانند شخصیت مریم از ابتدا فقیرند و بعضی ثروتمند بدنیا می‌آیند.



وی افزود: نام فیلم اگر به جای "مرهم" عنوان "مرحم" می‌گرفت صحیح‌تر بود چون این اثر سینمایی درمان درد را نشان نداد و بخصوص در آن صحنه‌ای که دختر به آغوش مادربزرگ برمی‌گردد، ترحم را نشان می‌دهد.



این استاد دانشگاه عنوان کرد: فیلم "مرهم" باید راه رسیدن به ثبات و درمان شدن دختر را به مردم نشان می‌داد.

باهر با بیان اینکه در این فیلم تعصب دینی با تسلب دنیایی مقابله دارد، گفت: پدر از همان صحنه اول با کمربند در صحنه ظاهر می‌شود و می‌گوید من جبهه رفته‌ام، متدین ام و دیر آمدن دختر و مشکلاتش برای او مساله‌ای نیست، بلکه پدر نگران اعتقاداتش است.



وی با بیان اینکه جوانان کشور ما از نظر بهره هوشی درجه بالایی در دنیا دارند، اضافه کرد: جامعه برای جذب جوانان کوتاهی می‌کند در صورتی که غربی‌ها جوانان ما را جذب و از آنها در راه منافعشان استفاده می‌کنند.



وی افزود: کرامت انسانی بالاترین سرمایه برای جوانان است و اگر انسانیت سرلوحه کار جوانان باشد با هیچ مشکلی در زندگی برخورد نمی‌کنند.



باهر با بیان اینکه جوانان نیروها، استعدادها و توانایی‌هایی دارند که باید بالفعل شود، گفت: مسولان باید شرایطی را بوجود بیاورند تا مشکلات از سر راه جوانان برداشته شود و جوانان به ورطه گمراهی و اعتیاد کشیده نشوند.



وی افزود: همین طور که این فیلم نیز نشان می‌دهد توقع جوانان خیلی بالا است که آنان می‌توانند با پایین آوردن توقعاتشان زمینه‌های رشد و شاد زیستن در جامعه را فراهم کنند.



چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر طی مراسمی با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران اول خردادماه در سالن همایش‌های برج میلاد به کار خود خاتمه می دهد.