تاکید مالزی و اندونزی بر تشکیل صنایع دفاعی مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتا پست چاپ اندونزی، وزیر دفاع مالزی که جهت شرکت در اجلاس وزرای دفاع آسه آن در جاکارتا به سر می برد طی دیدار با همتای اندونزیایی خود اعلام کرد سالانه 25 میلیارد دلار صرف هزینه های نظامی در منطقه می شود.

احمد زاهد حمیدی حجم هزینه های نظامی در منطقه جنوب شرق آسیا را بالا توصیف کرد و افزود: بار اصلی هزینه های نظامی بر دوش کشورهای دارای صنایع دفاعی یعنی مالزی، اندونزی، سنگاپور و تایلند است.

وی ضمن ارائه طرح تشکیل صنایع دفاعی آسه آن پیشنهاد طرح این ایده در اجلاس وزرای دفاع آسه آن و بحث و بررسی در خصوص برطرف شدن مشکلات پیش رو برای عملی شدن این طرح را پیشنهاد داده است.

پنجمین اجلاس وزرای دفاع آسه آن با موضوع تقویت همکاری های آسه آن برای مقابله با بحران های جهانی با حضور وزرای دفاع کشورهای عضو یعنی مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایلند، ویتنام، کامبوج، فیلیپین، لائوس، میانمار و برونئی از هجدهم ماه جاری میلادی مطابق با 28 اردیبهشت آغاز و تا بیست یکم مطابق با 31 اردیبهشت در جاکارتا پایتخت اندونزی ادامه خواهد داشت.