الگوگیری زنان از سیره فاطمه زهرا(س) ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه ساری افزود: متاسفانه فضای جامعه از زنان و دختران بدحجاب زشت شده که زیبنده جامعه اسلامی نیست.

وی اظهار داشت: زنان و دختران ایرانی باید با الگوگیری از منش و سیره فاطمه(س) الگوی زنان عالم باشند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به حفظ روحیه عفت و پاکدامنی زنان جامعه، بیان کرد: تحکیم پایگاه خانواده از طریق زن مسلمان و پاکدامن محقق می شود.

طبرسی با اشاره به در پیش بودن سوم خرداد ماه، سالروز فتح خرمشهر قهرمان، یادآور شد: هشت سال دفاع مقدس پر از خاطرات فراز و نشیبی بوده که ثبت این خاطرات برای نسل جوان و آینده ساز جامعه ضروری است.

وی با اعلام اینکه فتوحات عظیمی نظیر فتح خرمشهر و پیروزیهای ملت ایران در دوران دفاع مقدس را باید سرآغاز بیداری اسلامی در کشورهای منطقه قلمداد کرد، افزود: موج بیداری اسلامی اکنون کشورهای جهان را فراگرفته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به کشتار بیرحمانه کشورهای سلطه گر در فلسطین و بحرین، عنوان کرد: اسرائیل زبون و کشورهای توطئه گر به زودی از صفحه تاریخ محو می شوند و پای حیات سیاسی و هویتی خود را در منطقه خواهند گذراند.

طبرسی با بیان اینکه با توپ و تانک نمی توان بر افکار ملتهای آزاده غلبه کرد، گفت: بیداری اسلامی سبب نابودی و منکوب کردن دشمنان اسلام در کشورهای جهان شده است.

وی با تاکید بر تقوی الهی در جامعه اسلامی خواستار ترویج فرهنگ مهدویت بین آحاد جامعه و برخورد با فرقه های دروغین شد.

طبرسی از برگزاری موفق کنگره علامه سعیدالعلماء در بابل قدردانی کرد و گفت: با برگزاری این کنگره هایی مشاهیر و بزرگان مازندران برای جوانان معرفی می شوند.