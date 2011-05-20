کمیل قاسمی به مرحله نیمه نهایی راه یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، کمیل قاسمی که در کشتی اول خود برابر "آسخات کاسیپف" از قزاقستان به پیروزی رسیده بود، در دومین مبارزه‌اش برابر "آیال لازیف" از قرقیزستان به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. قاسمی در هر دو تایم با نتیجه یک بر یک برابر حریف خود به پیروزی رسید.

ملی پوش وزن 120 کیلوگرم کشورمان باید در مرحله نیمه نهایی و برای رسیدن به دیدار فینال به مصاف "جارجال سایخان" از مغولستان برود.

بیست و چهارمین دوره رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا از روز پنجشنبه در سالن "یونوس آباد" شهر تاشکند آغاز شده و روزهای شنبه و یکشنبه با برگزاری رقابت‌های فرنگی به کار خود پایان خواهد داد.