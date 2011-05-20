قرارداد مشارکت آلمان و مالزی با رسانه ملی در تولید مستند و انیمیشن به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در بازار فیلم کن قرارداد تولید مشترک با طرف های آلمانی و مالزیایی به امضا رسید.همچنین پنج عنوان فیلم سینمایی "حیات"، "ننه لالا"، "تیک تاک"، "بهشت جای دیگری است"و "نورا" به همراه سریال "آشپزباشی"از سوی کشور مالزی، سریال "ملکوت" از سوی کشور ترکیه و مجموعه تلویزیونی "مریم مقدس" از سوی کشور برزیل خریداری شد.



قرار است که تعدادی از فیلم های سینمایی از کمپانی های مختلف حاضر در بازار کن برای پخش از سیمای جمهوری اسلامی ایران خریداری شود.



همچنین نماینده مدرسه سینمایی کلن آلمان نیز با نماینده معاونت سیما برای تبادل نظر دانشجویان رشته تولید تلویزیونی دانشکده صداوسیما و مدرسه یاد شده گفت و گو کرد که توافقات اولیه را به همراه داشت.



این گزارش حاکی است در غرفه رسانه بین الملل در بازار فیلم کن، مدیران جشنواره های معتبر از جمله لوکارنو، پوسان، شیکاگو، بمبئی و مونترال با نمایندگان معاونت سیما ملاقات و گفتگو کردند.



