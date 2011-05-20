فیلم سینمای حلبچه با همکاری هنرمندان ایرانی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کشور عراق، علیرضا شهبازی در نشست خبری مشترک با استانداران استان های کرمانشاه، معاون استاندار آذربایجان غربی و استاندار اربیل عراق، اظهار داشت: فیلم سینمای با مشارکت و همکاری هنرمندان جمهوری اسلامی ایران و کردستان عراق در مورد فاجعه انسانی حلبچه تهیه و تولید می شود .

وی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در تمامی شرایط مختلف و بحرانی از مردم کشور عراق به ویژه شمال این کشور حمایت کرده که نمونه این کار را می توان در جریان شیمیایی کردن حلبچه عراق مشاهده کرد و به همین دلیل پیشنهاد ما برای تهیه و تولید فیلم سینمایی در این خصوص به مسئولان اقلیم ارائه و با نظر مساعد آنها نیز مصوب شد .

استاندار کردستان با اشاره به اینکه مردم استان کردستان از زمان وقوع فاجعه شیمیایی حلبچه همواره با برگزاری برنامه های مختلف علاوه بر محکوم کردن این جنایت ضد بشری همواره حمایت و پیشتیبانی خود را از مردم مظلوم حلبچه اعلام کرده اند، افزود: امروز نیز قرار است که با استفاده از زبان هنر بخشی از این ظلم تاریخی در حق مردم حلبچه به تصویر کشیده شود.

شهبازی با اشاره به افزایش همکاری های جمهوری اسلامی ایران با کردستان عراق در حوزه های فرهنگی گفت: در حال حاضر فعالیت های مشترک فرهنگی با همکاری هنرمندان دو طرف انجام می شود که با توجه به امضای تفاهم نامه های مشترک این همکاری ها در آینده ای نزدیک افزایش خواهد یافت و شرایط برای انجام برنامه ها و جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری فراهم می شود .

وی در پایان ضمن تقدیر از میزبانی مسئولان اقلیم کردستان عراق از هیئت اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: در این سفر مسائل مختلفی در حوزه های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی مطرح و خوشبختانه با توجه به نظر مساعد مسئولان دو طرف تمامی این موراد به تصویب رسید که انتظار می رود با پیگیری های لازم شرایط برای اجرایی شدن این مصوبات در کمترین زمان ممکن فراهم شود .