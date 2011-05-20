همایش بزرگ پیاده روی خانواده در بوئین زهرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر و میلاد خجسته حضرت زهرا(س) بیش ار 25 هزار تن از مردم شهرستان بوئین زهرا با شرکت در پیاده روی بزرگ خانواده در مسیر مسجد جامع تا بوستان بزرگ امام علی(ع) این شهر پیاده روی کردند.

در این حرکت فرهنگی و ورزشی که با همکاری تربیت بدنی، شهرداری، فرمانداری و دستگاههای اجرایی برگزار شد شرکت کنندگان مسیر هفت کیلومتری تعیین شده را پیاده طی کردند.

در این مراسم که با استقبال باشکوه مردم بویژه جوانان، نوجوانان و بانوان روبرو شد مسیر پیاده روی که مملو از جمعیت بود چشم اندازهای زیبایی خلق کرده بود.

حجت الاسلام زرینه امام جمعه بوئین زهرا در این مراسم گفت: دین مبین اسلام همواره ورزشهای عمومی مانند کوهنوردی، شنا، پیاده روی را توصیه می کند و استقبال گسترده مردم نشان داد این برنامه های فرهنگی و ورزشی اگر خوب برگزار شود می تواند مورد توجه قرار گیرد.

ابوالفضل طاهرخانی فرماندار بوئین زهرا نیز ایجاد نشاط و شادابی درکنار برنامه های دیگر را از اهداف مجریان مراسم ذکر کرد و گفت: اگر بتوانیم سلامت جسمی خود را با ورزش تامین کنیم بطور حتم میزان کارآیی افراد در سایر امور هم بیشتر خواهد شد.

وی گفت: استقبال مردم از این پیاده روی ما را مصمم می کند تا در طول سال بتوانیم برنامه های ورزشی بیشتری در این منطقه پیش بینی و اجرا کنیم.

علی صفری شهردار بوئین زهرا هم اظهارداشت: تعیین مسیر پیاده روی که به بوستان بزرگ در دست احداث امام علی(ع) منجر شد برای اشنایی بیشتر مردم با این مکان تفریحی است که بزودی به یکی از زیباترین بوستانهای استان تبدیل خواهد شد و زمینه گذران اوقات فراغت مردم منطقه را تامین خواهد کرد.

رضایی رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان هم از برنامه های توسعه ورزشهای همگانی در شهرستانها در سال جاری خبر داد.

در پایان با اجرای مراسم قرعه کشی یک دستگاه پراید جایزه ویژه مراسم و دهها دستگاه دوچرخه، لوازم خانگی، تلفن همراه، هزینه سفر زیارتی به حج عمره، عتبات عالیات، سوریه و مشهد بین شرکت کنندگان توزیع شد.