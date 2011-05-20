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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

"ادبیات فیلم" چاپ چهارمی شد

"ادبیات فیلم" چاپ چهارمی شد

چاپ چهارم "ادبیات فیلم" با نام فرعی جایگاه سینما در علوم انسانی نوشته ویلیام جینکز توسط نشر سروش منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "ادبیات فیلم" اثر ویلیام جینکز ترجمه محمدتقی احمدیان و شهلا حکیمیان کتابی مفید برای تربیت فیلمنامه‌نویسان حرفه‌ای است که با این هدف نیز ترجمه شده است.

با توجه به اینکه فیلم و ادبیات دو نوع تجربه متفاوتند، مولف کوشیده است بر وجوه مشترک ادبیات و فیلم داستانی تکیه کند تا خواننده را با هنر فیلم آشنا کند و آنها را متوجه این مساله کند که شکل و محتوای ادبیات و فیلم داستانی تا چه اندازه به یکدیگر نزدیک هستند.

این اثر در شش فصل "کلمه و تصویر: زبان"، "دیدگاه: روایت چشم و دوربین"، "هنر تدوین: ساختار"، "آنچه به گوش می رسد: صدا"، "زبان تمثیلی: فیلم و ادبیات" و "روش‌های تحلیل فیلم: انتقاد" تدوین شده است.
 
چاپ چهارم این اثر در 203 صفحه، مصور در دو هزار نسخه و با قیمت 3هزار و پانصد تومان توسط انتشارات سروش وارد بازار نشر شده است.
 
کد مطلب 1316274

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