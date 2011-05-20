"ادبیات فیلم" چاپ چهارمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، "ادبیات فیلم" اثر ویلیام جینکز ترجمه محمدتقی احمدیان و شهلا حکیمیان کتابی مفید برای تربیت فیلمنامه‌نویسان حرفه‌ای است که با این هدف نیز ترجمه شده است.

با توجه به اینکه فیلم و ادبیات دو نوع تجربه متفاوتند، مولف کوشیده است بر وجوه مشترک ادبیات و فیلم داستانی تکیه کند تا خواننده را با هنر فیلم آشنا کند و آنها را متوجه این مساله کند که شکل و محتوای ادبیات و فیلم داستانی تا چه اندازه به یکدیگر نزدیک هستند.

این اثر در شش فصل "کلمه و تصویر: زبان"، "دیدگاه: روایت چشم و دوربین"، "هنر تدوین: ساختار"، "آنچه به گوش می رسد: صدا"، "زبان تمثیلی: فیلم و ادبیات" و "روش‌های تحلیل فیلم: انتقاد" تدوین شده است.

چاپ چهارم این اثر در 203 صفحه، مصور در دو هزار نسخه و با قیمت 3هزار و پانصد تومان توسط انتشارات سروش وارد بازار نشر شده است.

