ملت جریان انحرافی را نابود می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سعیدی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه زهرا (س) برگزار شد با بیان اینکه عناصری در داخل این روزها شتاب زده به فکر مقاصد نامشروع خود هستند افزود: آنها بدانند ملت ایران 30 سال با محوریت ولایت فقیه و با حفظ وحدت به پیروزی های فراوانی دست یافته است و از این دو عامل با قدرت و بصیرت حمایت می کند و هر دست و قدم و قلمی که در راستای خیانت به ولایت فقیه و وحدت برداشته شود آنها را در هم خواهد شکست.

امام جمعه قم با بیان اینکه این روزها جریانی از راه های گوناگون تلاش می کند چهره های ولایی را در برابر رهبری و ملت قرار دهد افزود: ما به این جریان هشدار می دهیم دست از توطئه بردارند و الا مردم همانند بنی صدر، منافقین و سران فتنه شما و خط انحرافیتان را در خشم آتشین خود نابود می کنند.

سعیدی عنوان کرد: عده ای از افراد خود را طرفدار علما و روحانیت می دانند ولی در جلسات خصوصی و در عمل مخالفت خود را آشکار می کنند که معلوم می شود آنها هرگز طرفدار روحانیت نبوده اند.

تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) با بیان اینکه آنها در نوشته های قصد مخالفت و براندازی روحانیت را دارند افزود: از جمله مواردی که این افراد از امتحان خود مردود بیرون می آیند آن زمانی است که وقتی حکم ولی فقیه مطابق میل و سلیقه شان نباشد با او مخالفت می کنند.

وی تصریح کرد: هر وقت ولی فقیه حکم کرد و کسی زیر بار نرفت و یا حکم ولی فقیه را سبک شمرد در واقع حکم خداوند و اهل بیت را سبک شمرده است.

سبک شمردن حکم ولی فقیه سبک شمردن حکم خداوند است

امام جمعه قم تاکید کرد: سبک شمردن حکم ولی فقیه در حقیقت سبک شمردن حکم خداوند است که فرجام چنین ردی، رد خداوند و چنین برخوردی نیز برخورد شرک آمیز است.

سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نشانه هایی از منافقین عنوان کرد: نفاق با مومنین یکی از نشانه های منافقین است که آنها خود را دوست مومنین جا می زنند ولی در واقع دشمن مومنین هستند.

وی تفاوت بین ظاهر و باطن در افراد را از نشانه های دیگر نفاق عنوان کرد و گفت: پیامبر فرمود هر کس ظاهر و باطن او با یکدیگر تفاوت داشته باشد، هر کس که بخواهد باشد منافق است و کسی که خود را مخلص، دنیا گریز و عالم جا می زند اما در باطن اینگونه نیست این شخص منافق است.

امام جماعت مسجد النبی و مسجد الحرام منافقند

تولیت آستانه حرم مطهر حضرت معصومه (س) با بیان اینکه امام جماعت مسجد النبی و مسجد الحرام نمونه ای از منافقین هستند افزود: امام جماعت مسجد النبی و مسجد الحرام در کنار خانه خدا ایاک نعبد و و ایاک نستعین می گویند اما در حقیقت مزدور آمریکایی ها هستند چرا که کشتار ملت بحرینی و تجاوز به زنان آنها و هتک حرمت به قرآن کریم را می بینند و این حرکات را تایید می کنند.

وی تصریح کرد: آنها به دروغ ادعای مسلمانی می کنند و در حقیقت حافظ منافع کفارند.

سعیدی اضافه کرد: منافقین ظاهری رنگین و باطنی ننگین دارند و خود را خیرخواه و طرفدار عدالت مطرح می کنند ولی در آنها جز ظلمت و دشمنی و تباهی نیست.

امام جمعه قم در بخش دیگری از خطبه های خود با تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت زهرا (س) عنوان کرد: این روز مصادف با ولادت فرزند شایسته آن حضرت یعنی امام خمینی (ره ) است که همزمان با سالگرد فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام شده است.

امام جمعه قم اظهار داشت: اعطای این هدیه الهی به پیامبر اکرم (ص) طی مقدماتی صورت گرفت و پیامبر (ص) مامور شد که 40 روز در خانه فاطمه بنت اسد از خدیجه فاصله بگیرد و در این مدت روزها را روزه و شبها را به عبادت مشغول بود.

حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه با تولد این بانوی گرانقدر تحولی در خاندان رسول الله بوجود آمد اظهار داشت: حضرت فاطمه (س) از همان دوران کودکی طعم مبارزه و جهاد در راه خداوند را چشید و در کودکی مادرش را از دست داد .وی در شعب ابی طالب محاصره سخت اقتصادی را تجربه کرد و در آن زمان نقش مادری را برای پیامبر (ص) ایفا کرد و همسر مردی شد که تمام زندگیش جهاد فی سبیل الله بود.

فاطمه میزان تشخیص غضب و خشنودی خداوند است

وی عنوان کرد: حضرت فاطمه (س) در مقام معنوی به جایی رسیدند که در هنگام نماز هزاران فرشته به دور او حلقه می زدند و میزان تشخیص غضب و خشنودی خداوند شدند که این امر دلالت بر مقام عصمت حضرت فاطمه (س) دارد.

سعیدی ادامه داد: شیعه امروز به خود می بالد که این بانوی بزرگ از مکتب اوست و همه بانوان باید به این بانوی بزرگوار در تمامی عرصه ها به خصوص عفاف و حجاب و تربیت فرزندان تاسی کنند.

خیزش اسلامی پرتویی از نهضت امام راحل است

تولیت آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه (س) با بیان اینکه فرزندی از تبار زهرا انقلاب اسلامی را در ایران برپا کرد، اظهار داشت: خیزش عظیم اسلامی و بیداری مردم منطقه از پرتو نهضت امام راحل است و علیرغم جنایت های آمریکایی ها و عمال آنها در منطقه بیداری اسلامی همچنان رو به گسترش است.

امام جمعه قم ادامه داد: این بیداری اسلامی در منطقه نتایج بزرگی داشته است که نمونه ای از آن را در روز نکبت در فلسطین اشغالی مشاهده کردیم که چگونه آوارگان فلسطینی گام بلندی را برای آزادکردن سرزمین های اشغالی برداشتند.

سعیدی عنوان کرد: دشمنان بدانند امواج خروشان نهضت بیداری اسلامی سرانجامی جز آزادسازی قدس شریف و ذلت و خواری اسرائیلی ها ندارد.

وی همچنین عنوان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب پیش بینی کردند خیزش مردمی جهان اسلام وارد قلب اروپا شد و مردم آنجا نیز به همان سبک نهضت های مردمی منطقه بر علیه فساد قیام کردند.

امام جمعه قم گفت: نظام سلطه جهانی بداند ابرقدرتی در جهان با محوریت ایران برای اعتلای کلمه الله و نابودی کفر شکل گرفته است.

تقدیر از مسئولان به خاطر انتقال آب شیرین به قم

وی در بخش پایانی خطبه های خود با تقدیر از همه مسئولانی که از سالهای گذشته تا کنون در فکر تامین آب شرب به قم بودند گفت: افراد زیادی از سالهای دور تا کنون در اندیشه تامین آب شرب قم بودند که ما از اینجا از امام راحل، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، رئیس جمهور و رئیس مجلس، استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که در این امر حیاتی و خداپسندانه سهیم بودند قدردانی می کنیم.