به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، سید دادوش هاشمی در نشست خبری مشترک استاندار کردستان، معاون استاندار آذربایجان غربی و استاندار اربیل عراق با خبرنگاران رسانه های جمعی این منطقه، اظهار داشت: رویکرد جدیدی در روند همکارهای دو طرفه بین جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق به ویژه منطقه اقلیم کردستان اعمال می شود .

وی با اشاره به توانمندی های استان های مرزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی به کردستان عراق، گفت: جمهوری اسلامی ایران در تمامی حوزه ها توانمندی های بسیار خوبی دارد و به همین دلیل باید زمینه های مناسب را برای گسترش همکاری های دو جانبه در این حوزه فراهم کرد.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: یکی از مهمترین نکات در خصوص افزایش ارتباط بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق نزدیک بدون مردم دو کشور و ارتباطات تاریخی است که این ظرفیت ها افزایش همکاری های دو جانبه را بیش از پیش می طلبد.

هاشمی خواستار توجه بیشتر به توسعه و تقویت مرزهای رسمی بین استان های مرزی جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق شد و بیان داشت: در کشور ما اعتبارات بسیار خوبی برای توجه به این بخش مهم منظور شده است که انتظار می رود این همت در طرف عراقی برای ایجاد و تقویت زیرساخت ها نیز فراهم شود.

در ادامه این نشست خبری علیرضا شهبازی استاندار کردستان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی و نوزاد هادی استاندار اربیل عراق نیز حضور داشتند و به سوالات خبرنگاران رسانه های جمعی در خصوص اهداف و برنامه های سفر هیئت ایرانی به کردستان عراق پاسخ دادند.