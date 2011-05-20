دودانگه ساری به چهاردانگه متصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بخش چهاردانگه، سید رمضان شجاعی کیاسری ظهر جمعه در حاشیه بازدید از منطقه محروم چهاردانگه کیاسر اظهار داشت: بیش از 70 درصد از عملیات خاکی قطعه اول این جاده مواصلاتی به طول پنج کیلومتر به اتمام رسیده است.

وی افزود: این جاده مواصلاتی که دو بخش دودانگه و چهاردانگه را به یکدیگر متصل می کند، 16 کیلومتر است.

نماینده مردم شهرستانهای ساری و میاندرود در مجلس بیان کرد: مشکلات آب، کشاورزی و آشامیدنی اهالی دودانگه و چهاردانگه در دست بررسی است و با پیگیری های انجام شده بخشی از این مشکلات به زودی رفع خواهد شد.

شجاعی افزود: دفن زباله چند سالی است که یکی از دغدغه های مهم مردم منطقه چهاردانگه بوده که به زودی به فرصتی بکر تبدیل خواهد شد.

وی نیروگاه تولید برق از سوخت زباله را فرصتی برای ایجاد اشتغال و بهره وری از زباله دانست و بیان کرد: این پروژه تا 9 ماه دیگر به بهره برداری می رسد.

شجاعی با بیان اینکه این نیروگاه هیچ تبعات زیست محیطی ندارد یادآور شد: مردم چهاردانگه و دودانگه، نگران آثار مخرب دفن زباله در این منطقه نباشند.

وی افزود: مناطق دودانگه و چهاردانگه تا دو سال آینده از نعمت گاز نیز بهره مند می شوند.

این عضو کمیسیون تلفیق قانون بودجه سال 90 کل کشور نیز از افزایش اعتبارات تملک دارایی های کشور در سال جاری خبر داد و گفت: اعتبارات تملک دارایی های مازندران از 156 میلیارد تومان سال گذشته به 197 میلیارد تومان در سال 90 افزایش یافت.

شهرستان ساری بالغ بر 600 هزار نفر جمعیت دارد.