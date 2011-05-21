مدیران بوشهر اعتبارات فرهنگی را صرف فعالیتهای قرآنی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله شفیعی بعد از ظهر شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی مؤسسه فرهنگی قرآنی روستای چارک دشتی افزود: براساس مصوبه دولت نیم درصد اعتبارات دستگاه ها به اجرای فعالیتهای قرآنی اختصاص می یابد و انتظار داریم با همکاری مدیران دستگاه های اجرایی این اعتبار جذب شود.

وی اظهارداشت: این موسسه با زیربنای 220 مترمربع و اعتبار 850 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در روستای چارک دشتی ساخته می شود.

فرماندار دشتی نیز گفت: توجه به فعالیتهای قرآنی و ترویج آن در جامعه موجب بیمه شدن جامعه در برابر ناهنجاری ها خواهد شد.

سید علی هاشمی در خصوص روستای چارک اظهارداشت: این روستا یک هزار و 100 نفری با 300 قاری و حافظ دارای بیشترین قاری و حافظ قرآن کریم در استان است.