محمدمهدی قاسمی مدیر شبکه آموزش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتصاب دکتر رضا پور حسین به عنوان مدیر "شبکه مستند" مذاکرات نهایی با دکتر محمد مهدی قاسمی انجام پذیرفته و به زودی حکم وی به عنوان مدیر شبکه آموزش صادر می شود.

بنابراین گزارش، هرچند در برخی خبرها از صدور حکم وی نامبرده شده است اما ظاهرا تنها توافقات با قاسمی به عنوان مدیر جدید شبکه و صوفی معاون صدا برای جدایی قاسمی از رادیو نهایی شده و طی یکی دو روز آینده حکم وی صادر خواهد شد.

به گزارش مهر، قاسمی از مدیران موفق صدا و سیما در چند سال اخیر است که حضورش در شورای سیاست گذاری سلامت و مدیریت رادیو سلامت کارنامه درخشانی را برای وی رقم زده است.

گفتنی است محمد مهدی قاسمی متولد 1348 و متخصص اعصاب و روان از دانشگاه شهید بهشتی است که تا به حال سمت هایی چون مدیر وقائم‌مقام شورای سیاست گذاری سلامت تا سال 1386، مشاور سلامت معاون امور مجلس و استان‌ها، صداوسیما و مشاور رئیس سازمان صداوسیما در امور جوانان را در کارنامه خود دارد.