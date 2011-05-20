رئال مادرید کریستیانو رونالدو را می فروشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستیانو رونالدو که پیش تر پس از حذف رئال مادرید از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از تاکتیک های خوزه مورینیو انتقاد کرده بود بتازگی در زمین تمرین با سرمربی رئال مادرید به بحث و جدل پرداخته که این امر می تواند به جدایی مهاجم پرتغالی از رئال منجر شود.

طبق اعلام روزنامه "دیلی میل"، منچسترسیتی یکی از باشگاه هایی است که می تواند مقصد بعدی این بازیکن باشد. قیمت رونالدو 150 میلیون پوند عنوان شده است. البته حقوق بالای هفتگی این بازیکن می تواند گزینه ها را محدود کند. رونالدو اخیرا تقاضای حقوق 200 هزار پوند در هفته را به مسئولان رئال مادرید ارائه داده است.

رونالدو قبلا در مصاحبه ای در خصوص تاکتیک تیم فوتبال رئال مادرید گفته بود: من شیوه بازی این تیم را دوست ندارم اما چاره ای ندارم جز اینکه با آنها منطبق باشم.