عدالت باید در همه ابعاد مدنظر باشد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی در خطبه های نمازجمعه این هفته ری افزود: در دیدار جمعی از کارشناسان با رهبر معظم انقلاب که اخیرا انجام گرفت، مقام معظم رهبری با اشاره به نکات بسیار زیبا در مورد بحث عدالت، از عدم اجرای عدالت مطلوب در کشور اظهار نارضایتی کردند.

وی ادامه داد: پیام رهبری به معنای آن نیست که در کشور، کارهایی در این خصوص صورت نگرفته، بلکه برای رسیدن به قله عدالت خواهی و عدالت پروری می بایست کارهای بسیاری صورت گیرد.

خطیب جمعه ری تأکید کرد: مشکلاتی از قبیل عدم عدالت اداری یا سیاسی در نظام جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست که باید مرتفع شود.

منطقه هنوز در آتش فتنه آمریکا در حال سوختن است

وی با بیان اینکه منطقه هنوز در آتش فتنه آمریکا در حال سوختن است، اظهار داشت: خانه و کاشانه مردم مسلمان کشورهایی همچون لیبی، یمن، بحرین و از طرفی افغانستان، پاکستان و عراق در شعله های آتش دموکراسی طلبی آمریکا و ایادی آن در حال سوختن است و هیچ یک از سازمانهای حقوق بشر به داد این مردمان نمی رسد.

شاهچراغی افزود: امروز نظامیان آمریکا پس از سالها حضور خود خواسته و کشتار بیش از یک میلیون نفر از مردم مظلوم عراق، با خفت و خواری در حال خارج شدن از این کشور هستند و از طرفی اوباما با نادیده گرفتن حقوق مردم، این گونه لشگرکشیها را برای اجرای دموکراسی بیان می کند.

امام جمعه شهرری با تبریک ولادت دخت نبی مکرم اسلام(ص)، فرا رسیدن روز زن و مادر را به تمام بانوان مسلمان و به خصوص شیعیان جهان تهنیت گفته و تأکید کرد: با توجه به اینکه امروزه زن در غرب به عنوان یک کالا مصرف می شود، در نظام اسلامی شخصیت و کرامت زنان ارزشی بسیار داشته و حضرت زهرا(س) بهترین الگو برای زنان ایرانی است.