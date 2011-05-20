گران کردن کالاها روش مناسبی برای کاهش اسراف نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد جمعه ظهر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر اصفهان در مسجد امام (ره) با اشاره به روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، اظهار داشت: اسراف نزد برخی خانواده‌ها و در بسیاری از مهمان‌سراها فراوان دیده می‌شود که خلاف شئونات دینی ما به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه روش مسئولان برای جلوگیری از اسراف مردم قابل قبول نیست، افزود: این تفکر اشتباه است که با گران کردن برخی کالاها و خدمات، اسراف در کشور کمتر می‌شود.

امام جمعه اصفهان بیان داشت: گران کردن برخی اقلام تنها به قشر ضعیف جامعه فشار می‌آورد و برای افراد ثروتمند مسئله مهمی به حساب نمی‌آید.

هدفمند کردن یارانه‌ها را کاملا می‌پذیریم

وی تاکید کرد: وی با اشاره به اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها را کاملا می‌پذیریم، گفت: اما با پول بیشتر از مردم گرفتن نمی‌توان مصرف مردم را تنظیم کرد.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه گران کردن تصاعدی تنها زمانی کاربرد دارد که یارانه پرداخت می‌شود، تصریح کرد: تنها راه جلوگیری از اسراف مردم در مصرف برخی خدمات همچون گاز، نصیحت کردن آنها برای کم مصرف کردن است.

گروهی در اصفهان به ملاصدرا ناسزا می‌گویند

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به روز بزگداشت ملاصدرا افزود: به تازگی در اصفهان گروهی پیدا شده‌اند که با فلسفه ملاصدرا مخالفند و حتی به این فیلسوف بزرگ ناسزا می‌گویند.

امام جمعه اصفهان تاکید کرد: فلسفه صدرایی و شخصیت برجسته ملاصدرا سبب شد تا افراد با عظمتی همچون مرحوم آیت‌الله طباطبایی، شهید مطهری، آیت‌الله حسن‌زاده آملی و آیت‌الله جوادی آملی به وجود بیایند و در این مکتب تربیت شوند.

سوم خرداد امسال روز با عظمتی است

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مناسبت‌های مهم روز سه‌شنبه سوم خرداد اشاره کرد و بیان داشت: سالروز فتح خرمشهر، سالروز ولادت امام خمینی (ره) و از همه مهم‌تر ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) و روز مادر سبب شده تا سوم خرداد سال جاری روز با عظمتی به حساب بیاید.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد تاکید کرد: در فتح خرمشهر بدون شک خداوند وحشتی در دل حکومت عراق انداخت تا مغلوب بزرگی عقل و ایمان رزمندگان اسلام شود.

وی در ادامه سخنان خود ادامه داد: پس از 32 سال به این نتیجه رسیده‌ایم که تحریم‌ها و قهر آمریکا سبب شده تا جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های زیادی داشته باشد.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه بسیاری افراد از تحریم اقتصادی آمریکا می‌ترسند، افزود: این تحریم‌ها یک هدیه است که به ما فهماند نباید برای پیشرفت کشور منتظر دیگران باشیم.

انقلاب ایران شاخ آمریکا را شکسته است

وی با بیان اینکه آمریکا همواره از انقلاب ایران وحشت داشته است، تصریح کرد: در 32 سال پس از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران شاخ آمریکا را به دفعات شکسته است.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد بیان داشت: بسیاری از پیشرفت‌های چشمگیر ایران به ویژه در زمینه‌های مختلف اقتصادی و دفاعی، به دلیل تحریم و قهر آمریکا با انقلاب اسلامی بوده است.

وی اضافه کرد: به یقین اگر آمریکا از در دوستی با جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شد، پیشرفتی در کشور رخ نمی‌داد.

نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه کشور در تمام زمینه‌ها به سمت پیشرفت حرکت کرده است، تاکید کرد: ایران مسیر پیشرفت خود را با رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب ادامه می‌دهد.