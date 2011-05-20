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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

امام جمعه ورامین:

مبارزه با مفاسد اقتصادی از عرصه های جهاد اقتصادی است

ورامین - خبرگزاری مهر: امام جمعه ورامین در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی از عرصه های جهاد اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در خطبه اول نماز جمعه این شهر، پس از توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی با بیان حدیثی از پیامبر اکرم(ص) قرآن و عترت را ثقلین خوانده و افزود: این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد.

وی اضافه کرد: قرآن وحی الهی است و هیچ کس در آن دست نبرده و نخواهد برد و رسول اکرم(ص) بیان کننده قرآن است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین تعداد تابعان واقعی قرآن را اندک خواند و بیان کرد: امروزه حدود یک سوم جمعیت جهان را مسلمین تشکیل می دهند و در میان مسلمانان نیز برخی به قرآن به طور واقعی عمل نمی کنند؛ عربستان چقدر قرآن چاپ می کند لکن به آن عمل نمی نماید و مسلمانان بحرین را به خاک و خون می کشد.

وی ادامه داد: قرآن آیات فراوانی راجع به حفظ حجاب، احترام به والدین، خمس و زکات و … دارد اما در عمل می بینیم به دستورات نجات بخش آن عمل نمی شود و توجه ما بیشتر به مادیات دنیا و مسائل اقتصادی است تا به قرآن و دستورات الهی.

امام جمعه ورامین در خطبه دوم نیز دشمنان نظام را زخم خورده خوانده و بیان داشت: در هشت سال دفاع مقدس، نظام اسلامی مقتدرانه ابهت غرب را به چالش کشید و حالا دشمن از انقلاب اسلامی زخم خورده و در پی فرصتی برای جبران است.

آیت الله محمودی گلپایگانی، فتنه ۸۸ و جنگ فرهنگی را از ابعاد کینه جویی دشمنان دانسته و بر هوشیاری کامل برای مقابله با این ترفندهای دشمن تأکید کرد.

وی سپس جبهه اقتصادی را از دیگر جبهه های هجوم غرب و استکبار به ایران مستقل و قدرتمند معرفی کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب، هوشمندانه این مسئله را دیدند و امسال را سال جهاد اقتصادی نامیدند.

وی در پایان با انتقاد از پیشرفت کند برخورد با مفاسد اقتصادی افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی از عرصه های جهاد اقتصادی است و همت مضاعف مسئولان امر را می طلبد، نباید اجازه داد در شرایطی که دشمن در پی تضعیف اقتصادی جامعه است، عده ای خودخواهانه از مال مردم و بیت المال اسلامی برای خود توشه بردارند و کسی هم اقدامی نکند.

کد مطلب 1316307

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