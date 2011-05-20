به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در خطبه اول نماز جمعه این شهر، پس از توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی با بیان حدیثی از پیامبر اکرم(ص) قرآن و عترت را ثقلین خوانده و افزود: این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد.

وی اضافه کرد: قرآن وحی الهی است و هیچ کس در آن دست نبرده و نخواهد برد و رسول اکرم(ص) بیان کننده قرآن است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین تعداد تابعان واقعی قرآن را اندک خواند و بیان کرد: امروزه حدود یک سوم جمعیت جهان را مسلمین تشکیل می دهند و در میان مسلمانان نیز برخی به قرآن به طور واقعی عمل نمی کنند؛ عربستان چقدر قرآن چاپ می کند لکن به آن عمل نمی نماید و مسلمانان بحرین را به خاک و خون می کشد.

وی ادامه داد: قرآن آیات فراوانی راجع به حفظ حجاب، احترام به والدین، خمس و زکات و … دارد اما در عمل می بینیم به دستورات نجات بخش آن عمل نمی شود و توجه ما بیشتر به مادیات دنیا و مسائل اقتصادی است تا به قرآن و دستورات الهی.

امام جمعه ورامین در خطبه دوم نیز دشمنان نظام را زخم خورده خوانده و بیان داشت: در هشت سال دفاع مقدس، نظام اسلامی مقتدرانه ابهت غرب را به چالش کشید و حالا دشمن از انقلاب اسلامی زخم خورده و در پی فرصتی برای جبران است.

آیت الله محمودی گلپایگانی، فتنه ۸۸ و جنگ فرهنگی را از ابعاد کینه جویی دشمنان دانسته و بر هوشیاری کامل برای مقابله با این ترفندهای دشمن تأکید کرد.

وی سپس جبهه اقتصادی را از دیگر جبهه های هجوم غرب و استکبار به ایران مستقل و قدرتمند معرفی کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب، هوشمندانه این مسئله را دیدند و امسال را سال جهاد اقتصادی نامیدند.

وی در پایان با انتقاد از پیشرفت کند برخورد با مفاسد اقتصادی افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی از عرصه های جهاد اقتصادی است و همت مضاعف مسئولان امر را می طلبد، نباید اجازه داد در شرایطی که دشمن در پی تضعیف اقتصادی جامعه است، عده ای خودخواهانه از مال مردم و بیت المال اسلامی برای خود توشه بردارند و کسی هم اقدامی نکند.