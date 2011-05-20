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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

سفر سه روزه هیئت ایرانی به کردستان عراق پایان یافت

سفر سه روزه هیئت ایرانی به کردستان عراق پایان یافت

خبرگزاری مهر - گروه استانها: سفر سه روزه هیئت تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کردستان عراق امروز پایان یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، سفر سه روزه هیئت تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق که با حضور استانداران کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق و معاون وزیر بازرگانی انجام شد، دقایقی قبل به پایان رسید.

در این سفر سه روزه هیئت تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با مسئولان اقلیم کردستان عراق و با استانداران این منطقه دیدار و راهکارهای مختلف برای توسعه و تقویت همکاری های چند جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان بیانیه ای مشترک در راستای تقویت همکارهای فعلی نیز منتشر شد.

استاندار کردستان نیز که به همراه جمعی از مسئولان و مدیران ادارات دولتی و نمایندگان بخش خصوصی در این سفر حاضر شده بود علاوه بر حضور در دیدارهای مشترک، به صورت جداگانه با استاندار سلیمانیه عراق و سایر مسئولان اقلیم دیدار و راهکارهای توسعه همکاری های دوجانبه بررسی شد.

جمعی از اعضای هیئت تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق از جمله دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق، استاندار کردستان و دیگر مدیران این استان دقایقی قبل با پرواز وارد فرودگاه سنندج شدند.

کد مطلب 1316308

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