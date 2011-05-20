آزمون ورودی مرکز تخصصی حوزه در آمل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برخی استان های کشور آزمون ورودی مرکز تخصصی حوزه علمیه روز جمعه در مرکز آزمون آمل برگزار شد.

حجت الاسلام نورالله براری، معاون اداری مالی مدرسه علمیه امام حسن عسکری با بیان اینکه این آزمون در دو نوبت صبح و عصر در این مدرسه علمیه برگزار می شود، افزود: در نوبت صبح 38 نفر از داوطلبان در سطح دو و در نوبت عصر 18 نقر از داوطلبان درسطح سه با هم به رقابت خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه آزمون ورودی نوبت صبح از ساعت 8 امروز با حضور داوطلبان آغاز به کار کرد، بیان داشت: آزمون عصر نیز از ساعت 16 بعد ازظهر آغاز و تا 19 عصر ادامه دارد.

معاون اداری مالی مدرسه علمیه امام حسن عسکری با اشاره به اینکه شهرستان آمل یکی از حوزه های امتحانی کشور به شمار می رود، ادامه داد: در آزمون امروز داوطلبان سراسر کشور حضور دارند و تنها متخص مرکز تخصصی آمل نیست.

وی افزود: این مؤسسه بر اساس مجوز مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در مقطع سطح دو در دو رشته کلام و تفسیر و در مقطع سطح سه در رشته تفسیر برای سال تحصیلی پیش رو دانش پژوه می پذیرد.

براری تصریح کرد: داشتن گواهی سطح یک برای شرکت در سطح دو و گواهی علمی سطح دو برای شرکت در سطح سه تا زمان شروع دوره، موفقیت در آزمون ورودی و آزمون عملی، تعهد نسبت به رعایت مقررات آموزشی و محدودیت سنی سی سال برای سطح دو و 34 سال برای سطح سه از جمله شرایط پذیرش در این دوره بوده است.