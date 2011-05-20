نگاه ابزاری غرب به زنان/ پاکدامنی ره آورد اسلام برای زنان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در سخنانی با اشاره به سالروز میلاد فرخنده زهرای مرضیه(س) و روز زن اظهار داشت: فاطمه زهرا(س) نگین درخشان خلقت است.

وی با بیان اینکه فاطمه(س) گل سرسبد و افتخار هستی است بیان داشت: فاطمه زهرا(س) با ولادتش و سالهای حیات پربارش مسیری را برای بشریت ترسیم کرد که انسانها را به سرمنزل حقیقت و عبودیت می رساند.

سیره عملی حضرت زهرا(س) مسیر کمال را به انسان نشان می دهد

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه سیره عملی حضرت زهرا(س) مسیر کمال را به انسان نشان می دهد، یادآور شد: خط و مسیر این بانوی فرزانه خط امامت بوده است به طوریکه حضرت فاطمه(س) با عملکرد خود نشان داد که راه سعادت و خوشبختی تبعیت از ولایت است.

حجت الاسلام میرعمادی از حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان نوید بخش ولایت برای رساندن انسانها به سعادت یاد کرد و بیان داشت: فاطمه(س) ثابت کرد که عزت زن تنها در سایه اسلام محقق می شود.

وی با مقایسه زنانی که در سایه اسلام رشد پیدا کرده اند و زنانی که در غرب رشد یافته اند یادآور شد: امروز غرب از زنان استفاده ابزاری می کند و زن تبدیل به وسیله ای برای انجام کارهای اقتصادی شده است.

نگاه ابزاری غرب به زن؛ ظلمی بزرگ به جامعه زنان

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد از نگاه ابزاری غرب به زنان به عنوان ظلمی بزرگ یاد کرد و گفت: متاسفانه در غرب زنان عزت و شخصیت ندارند و تبدیل به وسیله ای برای خوشگذرانی شده اند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه زنان در غرب مانند یک کالا در منظر عموم قرار می گیرند، از این موضوع به عنوان رهاورد و سوغات غرب یاد کرد و بیان داشت: امروز یکی از بحرانهایی که کشورهای غربی را درگیر کرده است متلاشی شدن بنیان خانواده است.

وی همچنین به نگاه دین مبین اسلام به جایگاه و منزلت زنان اشاره کرد و یادآور شد: اسلام برای زنان ارزش زیادی قائل شده و سوغات این دین آسمانی برای زن پاکی و پاکدامنی بوده است.

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به نامگذاری روز ولادت حضرت زهرا(س) به نام روز زن تصریح کرد: تمام خوبیها در وجود این بانوی گرامی اسلام جمع شده است.

حماسه خرمشهر معجزه ای جاویدان در تاریخ اسلام و انقلاب است

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز آزادی خرمشهر عنوان کرد: حماسه خرمشهر از امدادهای الهی و معجزه ای جاویدان در تاریخ اسلام و انقلاب است.

وی با اشاره به امدادهای غیبی و قدرت الهی در جریان فتح خرمشهر بیان داشت: آزادسازی خرمشهر ورق جنگ را به سود ایران اسلامی برگرداند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه بعد از فتح خرمشهر آمریکا از صدام نا امید شد، افزود: باید یاد و خاطره شهدای اسلام و انقلاب به ویژه شهدای عملیات بیت المقدس گرامی داشته شود.

دانشگاهیان و حوزویان برای زنده نگه داشتن گفتمان عدالت تلاش کنند

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری دومین نشست اندیشه های راهبردی در نظام اسلامی با موضوع عدالت یادآور شد: همه نخبگان، دانشجویان و اساتید حوزه باید این نشست ها را مورد توجه قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه هدف از این نشست ها به کارگیری نخبگان بوده است عنوان کرد: شتاب بخشیدن به روند پیشرفت کشور برمبنای عدالت از دیگر اهداف رهبر معظم انقلاب در برگزاری این نشست بوده است.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه پیگیری مطالبات مطرح شده توسط رهبری متوجه جامعه علمی کشور است به برخی بیانات رهبر فرزانه انقلاب اشاره کرد و بیان داشت: باید تمامی ظرفیتهای موجود در حوزه و دانشگاه برای برقراری عدالت و زنده نگه داشتن این گفتمان تلاش کنند.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین در ادامه سخنان خود به سالروز اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این روز، روزی دردآور برای مردم فلسطین و دیگر مسلمانان جهان است.

وی به کشتار مردم فلسطین و آواره شدن بیش از 800 هزار فلسطینی اشاره کرد و بیان داشت: امروز با بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه حرکتهای خوبی در حمایت از حقوق مردم فلسطین آغاز شده است.

خدای متعال زکات را زمینه ساز رشد روزی قرار داده است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در پایان سخنان خود به فصل برداشت محصولات کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد: کشاورزان باید مراقب باشند که از وظیفه الهی خود در پرداخت زکات غافل نشوند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه خدای متعال زکات را زمینه ساز رشد روزی قرار داده است خواستار توجه کشاورزان به ادای این واجب الهی شد.