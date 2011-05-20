فتح خرمشهر نشات گرفته از پایداری رزمندگان اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر در مهریز، برهان در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: فتح خرمشهر سربلندی ملتی بود که برای اسلام از جان خود گذشتند و این پیروزی نشأت گرفته از مقاومت و پایداری رزمندگان در دوران دفاع مقدس است.

وی همچنین با گرامیداشت ایام ولادت حضرت زهرا (س) عفاف و حجاب را شاخص ترین ویژگی حضرت زهرا خواند و بر حفظ حجاب در جامعه اسلامی به ویژه از سوی جوانان تاکید کرد.

برهان بیان داشت: دانشگاه های ما امروز باید مهد پرورش زنان و مردان عفیف باشد اما با کمال تاسف امروز در دانشگاه ها شاهد رواج بی حجابی هستیم.

وی بر برخورد مسئولان و چاره اندیشی متولیان امر بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تاکید کرد.

برهان در بخش دیگری از سخنان خودبه بیان فضائل و کرامات شخصیت حضرت زهرا (س) پرداخت و افزود: ایشان پرورش یافته در دامان اسلام و مکتب وحی بودند و بهترین الگو از نظر درجات علمی، اخلاق، همسرداری و تربیت فرزند برای جامعه اسلامی هستند.