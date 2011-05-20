روسیه وابسته نظامی رژیم اسرائیل را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه روسیه اخبار مربوط به دستگیری "وادیم لیدرمان" وابسته نظامی سفارت اسرائیل در مسکو حین دریافت اطلاعات محرمانه از تبعه روسیه را تأیید کرد.



این وابسته پنجشنبه گذشته از سوی نیروهای امنیتی روسیه دستگیر و در رابطه اتهام جاسوسی مورد تحقیق قرار گرفت.

وی در حین دریافت اطلاعات محرمانه دستگیر شده و روسیه فعالیت این وابسته اسرائیل را مغایر با اصول دیپلماتیک توصیف کرده است.

وزارت امور خارجه روسیه این دیپلمات صهیونیست را "عنصر نامطلوب" اعلام کرده است و به وی دستور داده بود تا روسیه را ظرف 48 ساعت ترک کند.

گفته می شود این وابسته نظامی که اطلاعات صنعتی را منتقل می کرده هم اکنون خاک روسیه را ترک کرده است.

تحلیلگران عقیده دارند که این اتهام نمی تواند به روابط تل آویو و مسکوآسیب های جدی وارد کند.

پیشتر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه درباره خروج برخی اطلاعات مربوط به تجهیزات نظامی به خارج هشدار داده بود.