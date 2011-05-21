روزهای سخت و طاقت فرسا برای سران صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الثوره سوریه روز گذشته در سرمقاله خود نوشت: روزهای سختی دراین دوره در انتظار رژیم صهیونیستی است چرا که یکی از سران تندرو و بسیار جنایتکار این رژیم که علیه فلسطینیان ظلم و ستم های زیادی روا داشت همان ایهود باراک است که روزهای سختی را پشت سر می گذراند.

این وزیرجنگ صهیونیستی شماری از فلسطینیان در بیروت را هدف گلوله قرار داد مسئله تنها این نیست بلکه او به این موضوع نیز اعتراف کرد که عبور آوارگان و پناهندگان فلسطینی در سالروز نکبت از سیم خاردارهای جولان، مارون الراس و در حقیقت شکست "دیوار ترس" تنها آغاز یک حرکت گسترده ضد رژیم صهیونیستی است.

این حرکت خودجوش مردمی درحقیقت از اراده مقاوم و دلبستگی به سرزمین آبا و اجدادی شان حکایت دارد و دربرابر جنایات و کشتار رژیم صهیونیستی هرچه قدرهم که باشد متوقف نشد، اما باراک و دیگر مسئولان رژیم صهیونیستی و همچنین محافل رسانه ای این رژیم را وادار کرد تا اعتراف کنند که چالش های پیچیده و سختی در آتی نزدیک گریبانگیر اسرائیل می شود.

این روزنامه ادامه می دهد: بعد از این حرکت مردمی فلسطینیان در روز نکبت شاهد سردرگمی و سراسیمگی در بین سیاستمداران اسرائیلی هستیم و حتی این تشویش و نگرانی به ارتش و نظامیان صهیونیست نیز سرایت کرد و دربرابر موضوع بازگشت آوارگان فلسطینی و حق بازگشت آنان آن هم بعد از گذشت این همه سال و درحقیقت به شکست کشاندن حتی طرح این موضوع در همه مذاکرات گذشته مات و مبهوت هستند.

دراین زمان مسئولان رژیم صهیونیستی از گسترش این حرکت مردمی و نفوذ آن به مرزهای فلسطین با مصر به ویژه که با حرکت خودش مردمی مصر نیز همراه شد، بسیار نگران هستند چرا که درعین حال انقلابی های مصر خواستار قطع روابط با اسرائیل، قطع ارسال گاز از کشورشان به اسرائیل و بازگشایی رفح و همچنین حمایت از مردم مظلوم فلسطین دربرابر رژیم صهیونیستی هستند.

الثوره درپایان تاکید می کند: امروز اسرائیلی ها خوب دریافتند که حق بازگشت فلسطینی ها به فراموشی سپرده نمی شود و نمی توان اینان را در کشورهای همسایه اسکان داد چراکه قطعنامه های بین المللی هم درکنارشان است و از همه مهمتر خواست و اراده شان از همه دسیسه ها و توطئه ها قوی تر است.