سالن اسکواش قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر‌، مدیر‌کل تربیت بدنی استان قم ظهر جمعه در مراسم افتتاح سالن اسکواش قم و بهره برداری از سه پروژه ورزشی اداره کل تربیت بدنی استان که بمناسبت گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر در مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر برگزار شد گفت: سالن اختصاصی اسکواش قم دارای800 متر مربع مساحت سر پوشیده است که عملیات احداث آن از سال 86 آغاز و امسال به اتمام رسیده است که هزینه آن 400 میلیون تومان بوده که از اعتبارات استانی قم تأمین شده است.



عباس جهانبینی ادامه داد: زمین روباز ورزشی روستایی صرم قم یکی دیگر از طرح‌هایی است که 6 هزار و 500 متر فضای روباز دارد که سال گذشته ساخت آن آغاز شده و 500 میلیون ریال نیز از اعتبارات ملی سازمان تربیت بدنی در این پروژه هزینه شده است.



وی افزود: پیست اختصاصی تیر و کمان ویژه جانبازان در مجموعه 15 خرداد با یک هزار فضای روباز از سال 89 کلنگ زنی شد و 500 میلیون ریال نیز برای احداث آن اعتبار تخصیص داده شده است.



مدیر کل تربیت بدنی قم با اشاره به اینکه در سال جاری 24 پروژه در اختیار تربیت بدنی استان است اضافه کرد: هزینه 13 طرح از اعتبارات ملی تأمین می‌شود و همچنین دو زمین فوتبال نیز تا هفته دولت آماده بهره برداری خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 9 طرح ورزشی در حال احداث در قم وجود دارد که عمده آنها فعال هستند اظهار داشت: کل فضای 24 طرح در حال احداث 55 هزار متر مربع است که 10 پروژه در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید و مابقی آن نیز در سال 91 افتتاح می‌شود که اعتبار کل طرح ها 26 میلیارد تومان است.



جهانبینی با بیان اینکه از 44 هیئت ورزشی در استان قم 29 هیئت آن مکان اختصاصی در اختیار دارند اظهار داشت: برخی رشته‌ها همچون کوهنوردی نیازی به فضای اختصاصی ندارد.



مدیر کل تربیت بدنی استان قم ادامه داد: رویکرد ما‌ ایجاد فضای اختصاصی برای هیئت‌های ورزشی است تا دغدغه قهرمانان و ورزشکاران قمی حل شود.