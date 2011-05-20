سطح مسابقات اسکواش در قم بسیار بالا بود

نوید ملک‌ ثابت یزدی پس از پیروزی در فینال مسابقات کشوری اسکواش با نتیجه3 بر 2 در برابر محمد حسین سنائی حریف تهرانی خود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات کشوری اسکواش که در شهر قم برگزار شد در سطح بسیار بالا‌، حرفه‌ای و با کیفیت بود.



وی اظهار داشت: این دور از مسابقات با ارزش ترین مسابقاتی بود که در ایران برگزار شد بدلیل اینکه نتایج این رقابت‌ها در رده بندی جهانی نیز محاسبه می‌شود.



وی در خصوص توانایی حریفان خود اضافه کرد: حریفان توانا و قدرتمندی از سراسر کشور در این دور از مسابقات شرکت کرده بودند که نخستین حریفم افشاری از تهران را سه بر صفر شکست دادم‌، دومین حریف اهوازی را نیز با نتیجه سه بر صفر مغلوب کردم و برای ورود به فینال نیز علیرضا سنایی را با نتیجه سه بر یک شکست دادم و در فینال نیز توانستم محمد حسین سنایی برادر علیرضا سنایی را با نتیجه 3 بر 2 شکست دهم.



ملک ثابت مقام نخست، محمد حسین سنایی نیز مقام دوم و سید محمد جعفری و علیرضا صنایی به صورت مشترک مقام سوم مسابقات کشوری اسکواش را کسب کردند.



نوید ملک ثابت بیست ساله اهل یزد است که قهرمانی جوانان اسکواش را نیز در کارنامه دارد و کاپیتان تیم ملی اسکواش نیز است و در سال جاری در این دور از مسابقات اولین قهرمانی اسکواش رده بزرگسالان را کسب کرد.



این دور از مسابقات با عنوان نشنال کلوز طی سه روز به میزبانی قم برگزار شد.