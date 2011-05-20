به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، دیدار فینال وزن 96 کیلوگرم بیست و چهارمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا عصر امروز جمعه در سالن "یونوس آباد" شهر تاشکند بین عرفان امیری از ایران و "قربان قربان‌اف" از ازبکستان برگزار شد.

در تایم اول این مسابقه امیری با تساوی یک بر یک شکست خورد، در تایم دوم کار دو کشتی گیر به برداشتن گوی کشیده شد که طی آن قربان‌اف مجری فن شد و با گرفتن یک امتیاز به مدال طلا دست یافت.

عرفان امیری که در دور اول استراحت داشت در مبارزات بعدی خود کشتی گیرانی از هند و مغولستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. در دیدار رده بندی این وزن کشتی گیری از قزاقستان به نام "دولت شبان بای" با پیروزی برابر حریف کره‌ای به مدال برنز دست یافت.

با کسب مدال طلای قربان‌اف، تیم ملی ازبکستان شانس نخست کسب عنوان قهرمانی بیست و چهارمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا شد. تیم ملی ایران سال گذشته قهرمان این مسابقات شده بود.