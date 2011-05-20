تظاهرات در شهرهای مختلف/ حمایت خبرنگار سابق الجزیره از اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تظاهرات امروز مردم سوریه که عموما در روزهای جمعه اوج می گیرد در شهرهای مختلف دیده شده است.

بر این اساس، امروز اکثر شهرهای سوریه به همراه پایتخت شاهد تظاهرات چندین هزار نفری بوده که در آن مخالفان شعارهایی در زمینه افزایش آزادیها سر داده اند. بر این اساس، شهرهای قامشلی، حمص، درعا، بانیاس، حلب، حما و دمشق امروز شاهد تظاهرات بوده است.

بنابر گزارش رویترز تظاهرات مردم در شهر ساحلی بانیاس از 9 هفته پیش که تظاهرات مخالفان در سوریه آغاز شده است، بیشترین مشارکت کنندگان را داشته است.

بر این اساس از امروز صبح آمار کشته شدگان تظاهرات در سوریه در منابع خبری متفاوت بوده است. که این آمار از 5 تا 10 نفر کشته گزارش شده است.

این در حالی است که خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) تحولات امروز را تاکنون پوشش نداده است.

از سوی دیگر، "غسان بن جدو" خبرنگار و رئیس دفتر سابق الجزیره در بیروت در گفتگو با شبکه تلویزیونی الدنیا با حمایت از "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه اظهار داشت: پاسخگویی رهبری دمشق به تقاضاهای اصلاح طلبانه آرزوی توطئه گران علیه سوریه را از بین برد.

بن جدو سوریه را در معرض توطئه های خارجی دانست و افزود: برخی از شبکه های عرب زبان نقشی اساسی در تحریک مردم و برخورد جهت دار با اخبار سوریه داشته اند.